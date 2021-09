Colt, fournisseur de services de télécommunications, annonce son intention de parvenir à zéro émission nette de carbone pour les activités de Technology Services et Data Center Services.

L’opérateur a fixé des objectifs de réduction des émissions fondés sur des données scientifiques, approuvés par la Science-Based Targets Initiative (SBTi). Il réduira ses émissions de portée 1 et 2 de 46 % d’ici 2030 et travaillera en étroite collaboration avec ses fournisseurs pour réduire de manière significative les émissions de portée 3 tout au long de sa chaîne d’approvisionnement.

Cette transition se fera de façon progressive, avec notamment l’utilisation de 75% d’électricité renouvelable pour tous ses sites d’ici 2023, 93% des émissions de la chaîne d’approvisionnement alignées sur le SBT 1,5C d’ici 2025 et 38 % de véhicules électriques dans la flotte de l’entreprise d’ici 2025 et 75 % d’ici 2030. Et le passage à 100 % de gaz renouvelable d’ici 2030.

Keri Gilder, PDG de Colt, indique : « En tant qu’entreprise, nous comprenons qu’il est urgent de prendre des mesures pour provoquer des changements positifs dans l’industrie technologique et assumer la pleine responsabilité de nos émissions ».