A mesure que le digital prend une place prédominante dans le quotidien des français, ceux-ci deviennent plus exigeants face aux services numériques qui leur sont proposés. Les entreprises ne peuvent plus se permettre de fournir des expériences digitales qui ne soient pas à la hauteur – autant sur les temps de chargement des applications que sur la fréquence des pannes.

L’innovation, c’est le nouveau champ de bataille pour se démarquer des concurrents. Alors que certaines sont à la traîne, l’impact sur leur croissance, voir sur leur part de marché peut être important. Erwan Paccard, Directeur Marketing Produit chez AppDynamics décrypte les différents « temps d’attente » et pourquoi les entreprises doivent surveiller ces problèmes.

Assurer une performance irréprochable

L’un des phénomènes marquants de cette dernière décennie est la vitesse à laquelle les nouvelles technologies sont devenues omniprésentes dans la vie des français. Les consommateurs sont devenus dépendants des applications et de leurs smartphones que ce soit pour la consommation de l’actualité, de contenus de divertissement ou encore l’accès à des achats plus simplement et rapidement.

D’après l’étude AppAttentionIndex*, 57% des français admettent utiliser leur téléphone le matin avant même de parler à qui que ce soit. Aussi, ils estiment à 6 le nombre de services numériques qu’ils utilisent par jour, alors qu’en réalité le chiffre s’élève à 32. Les consommateurs d‘aujourd’hui ne peuvent à peine estimer l’influence du téléphone portable sur leur vie quotidienne. Et ils vont même jusqu’à admettre qu’ils utilisent de manière impulsive : on parle alors d‘un reflex numérique. Et tout naturellement les exigences des consommateurs se sont durcies estimant que toutes leurs interactions numériques soient à la hauteur de celles fournies par les GAFA.

L’AIOps, la réponse à la complexité des environnements actuels

L’AIOps, l’utilisation de l’intelligence artificielle pour aider à gérer les environnements de productions, aide les entreprises à suivre le rythme du changement et de l’explosion de la fréquence des nouveautés et de la complexité des environnements IT actuels. Devant une telle complexité et les attentes utilisateurs, il faut comprendre et agir plus rapidement que jamais.

La volumétrie des données, la complexité des environnements, leur nature dynamique semble presque impossible à dompter. L’intelligence artificielle et le machine learning sont idéaux pour traiter cette masse d’information en temps-réel et présenter les éléments importants aux spécialistes, pour comprendre et agir avant que les clients et les métiers ne soient impactés, voir régler automatiquement les cas les plus simples.

Les Agents de Transformation, moteurs de l’innovation

L’AIops, menée notamment par les Agents de Transformation, permet d’accélérer et d’industrialiser plus rapidement les projets de transformations numérique. Grâce aux IA qui vont trier les datas les plus pertinentes, ils vont plus rapidement et facilement comprendre comment la santé technique impacte les indicateurs métier afin de gérer aux mieux leurs priorités, afin de maximiser les revenus et l’expérience client… Mais c’est aussi le devoir de leur manager de leur donner les moyens de dégager le temps nécessaire à l’innovation.

Conclusion

Les consommateurs préfèrent les interactions avec les marques via les services numériques plutôt que les interactions physiques. Les applications représentent alors de réelles vitrines qu’il faut sans cesse étoffer, optimiser et améliorer afin d’offrir la meilleure expérience-client aux utilisateurs. Car l’impact de mauvaise gestion des applications peut avoir des répercussions sévères sur le business.

Par Erwan Paccard, Directeur Marketing Produit chez AppDynamics

*Etude menée auprès de 7 000 consommateurs, dont 2 000 aux Etats-Unis, 2 000 au Royaume-Uni, 1 000 en Allemagne, en France et en Australie. Le projet a été mené par Insight Avenue en mars 2019.