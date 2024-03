Avec l’augmentation des exigences réglementaires européennes pour la confidentialité et la sécurité des données, Cloudflare propose – avec sa plateforme globale qui vise à renforcer la sécurité et améliorer la performance internet – une solution clé pour les entreprises cherchant à naviguer dans ce paysage complexe avec confiance et efficacité.

Aujourd’hui, plus de 25 millions de marques Internet dans le monde entier utilisent Cloudflare. Parmi elles, les plus grandes entreprises européennes, les plus dynamiques d’Europe, notamment Eurovision, L’Oréal, AO.com, AllSaints et de nombreuses autres marques bien connues. La plateforme est également adoptée par une liste croissante de grandes institutions européennes telles que l’INSEAD, Börse Stuttgart, l’IATA et Great Rail Journeys.

À l’heure où Internet constitue une plate-forme vitale permettant aux entreprises et aux organisations de toutes tailles de servir leurs clients, leurs employés et leurs partenaires, celles-ci adoptent rapidement des réseaux Cloud sécurisés et fiables tels que Cloudflare pour les aider à protéger leurs applications et leur infrastructure Internet, ainsi que leur personnel, contre les menaces de toutes sortes.

Le réseau Cloud mondial unique de Cloudflare compte plus de 200 points de présence physique répartis dans plus de 100 pays. Cloudflare fournit des outils qui vous aident à gérer la façon dont vos données confidentielles sont acheminées entre ces datacenters, afin que vous puissiez personnaliser votre trafic pour répondre à vos besoins de sécurité, de confidentialité ou encore de performance.

La plateforme Cloudflare est conçue pour soutenir les secteurs les plus réglementés et sensibles à la confidentialité des données d’Europe, tels que les services financiers, le secteur public, l’énergie, les services publics, la grande distribution, l’industrie des jeux et le secteur de la santé.

Cloudflare développe ses produits afin de répondre aux normes les plus strictes en matière de sécurité et de protection de la vie privée des utilisateurs, et nous travaillons en étroite collaboration avec chacun de nos clients européens pour les aider à respecter les obligations en matière de protection des données associées à leur zone géographique et à leur secteur d’activité spécifiques.

Pour en savoir plus, téléchargez le livre blanc :