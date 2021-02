L’industrie technologique est l’une des rares à avoir bien résisté à la crise en 2020, elle y a même joué un rôle déterminant.

Avec le passage au télétravail et la nécessité de rester chez soi pour contrer la pandémie de COVID-19, le grand public s’est appuyé doublement sur la technologie à la fois pour travailler mais aussi pour entretenir sa vie sociale. Au point qu’en mars 2020, les applications de visioconférence ont vu le volume de leur téléchargement bondir : 62 millions en un mois (selon ResearchAndMarkets).

Des conférences professionnelles virtuelles, des happy hours Zoom, aux cours des étudiants dispensés en ligne en passant par les séances d’entraînement sportif en direct, la visioconférence s’est rapidement imposée comme la nouvelle norme.

L’an passé, alors que la pandémie se propageait dans le monde entier, les technologies Cloud ont aidé les entreprises à tenir et son automatisation a permis aux équipes d’être capables de faire plus avec moins. Cette année, la technologie continuera de progresser pour véritablement accompagner les industries de manière évolutive, et avec un impact important.

Le secteur du retail sera très différent dans l’ère post-COVID

Certains prétendent que le commerce de détail est mort, mais il est au contraire bel et bien vivant et amené à subsister. En France, 38 % des commerçants considèrent le numérique comme un moyen de maintenir voire de sauvegarder leur activité, selon le baromètre ACSEL). Avec le démarrage des campagnes de vaccination un peu partout dans le monde, les consommateurs voient naître la perspective de pouvoir de nouveau réaliser leurs achats physiquement dans les lieux de vente. Un boom de consommation devrait suivre les campagnes vaccinales.

Mais les magasins seront sans doute bien différents de ce que nous avons précédemment connu. Les services et technologies étendus que les magasins physiques ont mis en place pendant la pandémie pour survivre, tels que le ‘click and collect’, la robotique, la réalité augmentée et la réalité virtuelle, constitueront des offres permanentes même après la disparition du virus. Ces technologies contribueront à façonner un secteur du retail plus moderne, plus souple et plus connecté offrant aux consommateurs une expérience nouvelle.

La technologie aidera à accueillir les équipes en toute sécurité

La pandémie de COVID-19 a consolidé en quelques mois des années de progrès en matière de transformation numérique, en déplaçant une grande partie de la main-d’œuvre mondiale vers des environnements distants de télétravail. Alors que certaines entreprises commencent à envisager un retour progressif au bureau, la sécurité inhérente à la réintégration des équipes sera la priorité de l’année.

Car accueillir les collaborateurs toute sécurité ne se résume pas seulement à désinfecter les lieux ou à espacer les bureaux de deux mètres. La technologie sera la clé de voûte, permettant de franchir des étapes critiques telles que le contrôle de la température des collaborateurs ou le traçage de proximité. Les entreprises qui donnent la priorité aux investissements dans les réseaux, le Cloud et l’IoT connaîtront une transition en douceur. Celles qui ne le font pas pourraient être contraintes de poursuivre au maximum le travail à distance pour leurs employés.

Les entreprises sont obligées d’améliorer la sécurité à mesure que les collaborateurs retournent au bureau

La plupart des entreprises n’avait imaginé le télétravail sur du long terme. Depuis qu’il est généralisé, la menace cyber est présente, car de nombreux ordinateurs portables et équipements mobiles ont dû être retirés soudainement du bureau et connectés à des réseaux domestiques, plus vulnérables. Lorsque ces appareils reviendront au travail, ils pourraient représenter pour de nombreux environnements connaîtront une menace à l’origine d’attaques de sécurité.

Par conséquent, les entreprises les plus avant-gardistes adopteront des stratégies de segmentation de réseau ‘Zero Trust’ et investiront dans des outils robustes de bout en bout intégrant des fonctions de visibilité, d’analyse, de machine learning, d’intelligence artificielle, de sécurité et de correction, par opposition à un ensemble tentaculaire de solutions de niche dépassées.

Parmi toutes ces tendances, il est important de se rappeler que le réseau est le dénominateur commun. Si les prédictions technologiques de l’année offrent un sentiment d’évasion, elles peuvent aussi donner l’impression d’être décorrélées de la réalité.

Le progrès technologique se fait par étapes, pas du jour au lendemain. Les hypothétiques transformations numériques dépendent entièrement des infrastructures et des systèmes sous-jacents. Par conséquent, les entreprises ne peuvent pas construire un bâtiment sans ses fondations. Il est à espérer que cette année, elles investissent dans les technologies qui leur permettront de se démarquer et de survivre à la crise.

Par Frédéric Aguilar, Directeur Technique France chez Extreme Networks