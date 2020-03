A l’heure de la révolution digitale, les cabinets d’audit et de conseil opèrent une transformation de leurs processus et outils internes pour relever de nouveaux challenges : ceux des clients, mais également des salariés, qui attendent de plus en plus d’innovation dans leur quotidien. Mazars, principal acteur indépendant du secteur en France, a fait le choix d’une transformation digitale passant par l’optimisation et l’amélioration des outils déjà utilisés par ses collaborateurs, à commencer par Microsoft Office.

La digitalisation au service de l’efficacité et du bien-être des collaborateurs

Mazars mise sur le parti pris de l’agilité et de l’innovation. Une stratégie qui fait mouche et permet à la firme de se distinguer sur des initiatives marquantes, comme avec SAM (acronyme de Super Ascenseur Mazars), son chatbot de recrutement basé sur l’intelligence artificielle, ou encore « Welcome to MazARs », première expérience de réalité augmentée utilisée sur Facebook pour la promotion d’une marque employeur. L’objectif : attirer et retenir des talents très courtisés, volatiles et hyperconnectés. Le cabinet d’audit et de conseil s’est ainsi fixé un objectif de plus de 1000 recrutements en 2019.

« Les équipes aiment utiliser des solutions innovantes », partage Firas Abou Merhi, Head of Financial Advisory Services (‘FAS’) chez Mazars en France. « En mettant à la disposition de nos collaborateurs des outils modernes et à forte valeur ajoutée, nous contribuons à améliorer leur environnement de travail. C’est ce qu’ils attendent d’une entreprise comme Mazars : qu’elle leur donne les moyens de travailler plus efficacement. »

Afin de répondre à cette demande, les équipes du FAS de Mazars lancent dès 2011 une démarche d’optimisation des outils de travail les plus utilisés dans la firme.

« Nous essayons en permanence de gagner en efficience, en coordination et en pertinence. Plutôt que de multiplier les plateformes, nous avons préféré rationnaliser l’usage de nos outils actuels pour apporter un bénéfice immédiat à nos collaborateurs et faciliter ainsi l’adoption en interne. Les atouts d’UpSlide nous ont donc naturellement convaincus : cette solution de productivité et de branding dans Microsoft Office nous permet d’optimiser considérablement le temps passé sur PowerPoint et Excel », raconte Firas Abou Merhi.

UpSlide ajoute des fonctionnalités astucieuses à Microsoft Office permettant de créer des documents irréprochables en un temps record. A travers 70 fonctionnalités dans PowerPoint, Excel, Word et Power BI, UpSlide repense la suite Office pour l’adapter aux usages des métiers de la Finance. Le logiciel fluidifie la création des présentations et assure une qualité irréprochable des documents produits grâce un audit de la conformité. Résultat : 6 à 10 heures gagnées par mois, par collaborateur.

« UpSlide est un outil à la fois ergonomique, pertinent car bien adapté à nos usages et simple d’utilisation. Aujourd’hui adopté par plus de 800 collaborateurs chez Mazars, il nous est devenu indispensable dans la mesure où il nous permet de gagner un temps considérable dans la production de nos documents, qu’il s’agisse de présentations externes ou encore de rapports financiers. »

Partage de bonnes pratiques à l’international

Au-delà des bénéfices de productivité, UpSlide permet également aux équipes Financial Advisory Services de Mazars d’assurer une approche homogène et commune des pratiques de travail.

« UpSlide nous aide également à gérer la dimension internationale de nos missions car les équipes du Groupe Mazars, réparties dans 89 pays et territoires, sont régulièrement amenées à travailler ensemble. UpSlide nous aide à créer des présentations uniformes et cohérentes avec notre image de marque et notre charte, qui se doit d’être respectée partout dans le monde », ajoute Firas Abou Merhi.

Les utilisateurs d’UpSlide chez Mazars bénéficient d’un accès direct à tous les éléments de marque du groupe directement dans Office, depuis les templates de présentation jusqu’aux derniers chiffres clés à jour. Ils s’assurent ainsi d’utiliser des documents et éléments à jour, conformes à l’image de marque du cabinet et rapidement accessibles.

« Nous utilisons UpSlide comme un outil de partage de bonnes pratiques et sommes convaincus que cette façon de travailler nous permet de gagner en efficacité, en cohérence et en agilité. Pour preuve : huit ans après l’avoir adopté, nous en sommes toujours satisfaits ! »

Au point qu’UpSlide soit devenu un incontournable chez Mazars : « UpSlide est complètement intégré à l’onboarding classique de formation par lequel passent tous les nouveaux arrivants au sein du FAS, qui ne démarrent jamais leur premier projet sans avoir été formés à UpSlide. »