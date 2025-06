L’entreprise nantaise Sigma, spécialisée dans les solutions numériques, vient de publier un livre blanc destiné à accompagner les PME et ETI françaises dans leur démarche d’adoption de l’intelligence artificielle. Un guide pratique qui propose une méthodologie éprouvée pour éviter les écueils d’une technologie encore mal maîtrisée.

Un constat alarmant : 80% d’échecs dans les projets IA

Le livre blanc « Embarquer l’IA dans votre PME/ETI : Une approche pragmatique et méthodologique pour réussir votre transformation avec Sigma » part d’un constat préoccupant : plus de 8 projets d’IA sur 10 n’atteignent pas leurs objectifs en entreprise, selon la Rand Corporation. Un taux d’échec qui illustre parfaitement le paradoxe auquel font face les dirigeants aujourd’hui.

Pourtant, le potentiel est immense. Les entreprises qui réussissent leur intégration de l’IA obtiennent des retours sur investissement exceptionnels, avec une moyenne de 270% selon Microsoft. L’IA bien utilisée pourrait permettre une augmentation de la productivité de 11 à 37% en Europe d’ici 2030.

De l’IA générative à l’IA agentique : comprendre les évolutions

Le document démystifie d’abord l’intelligence artificielle en rappelant qu’elle n’est pas une nouveauté mais « l’aboutissement de décennies d’évolutions technologiques ». Les auteurs, Benoît Mangeard (responsable des activités Data et IA chez Sigma) et Vincent Pujos (designer et cofondateur de Sensipode), retracent l’évolution depuis le premier réseau neuronal de 1957 jusqu’à l’émergence de l’IA générative en 2022.

Le livre blanc explore également les nouvelles tendances comme l’IA agentique et l’hyperautomatisation. Cette IA de nouvelle génération sera capable de prendre des décisions et d’effectuer des actions en autonomie, marquant le passage d’une IA réactive à une IA proactive.

Une méthodologie centrée sur l’utilisateur : l’approche par « personae »

Le cœur du livre blanc repose sur une méthodologie originale développée par Sigma : l’approche par « personae ». Cette démarche s’oppose au « techno push » qui consiste à adopter un outil pour ses seules capacités techniques.

La méthodologie se déroule en plusieurs étapes :

Identification des personas stratégiques : définir les archétypes d’utilisateurs concernés

: définir les archétypes d’utilisateurs concernés Cartographie des problématiques terrain : collecter les difficultés réelles des équipes

: collecter les difficultés réelles des équipes Priorisation via une matrice croisant l’importance pour l’entreprise et l’impact client

via une matrice croisant l’importance pour l’entreprise et l’impact client Clarification des gains recherchés : ROI financier, productivité, conformité, qualité de vie au travail

: ROI financier, productivité, conformité, qualité de vie au travail Évaluation de la faisabilité : données disponibles, compétences, périmètre

Un cadre d’implémentation en 4 piliers

Au-delà de la méthodologie d’identification des cas d’usage, Sigma propose un cadre d’implémentation structuré autour de 4 piliers interdépendants :

Sensibilisation et idéation : démystifier l’IA et identifier les opportunités Stratégie et vision : formaliser la stratégie IA et élaborer une roadmap Gouvernance et cadre : définir les règles d’usage et assurer la conformité (RGPD, IA Act) Expérimentation et itération : réaliser des POCs pour tester et ajuster

Les prérequis indispensables

Le livre blanc insiste sur l’importance des données de qualité, accessibles et gouvernées. Il aborde également les enjeux stratégiques majeurs : aspects humains et organisationnels, maîtrise financière, sécurité et confidentialité, conformité réglementaire, ou encore impact environnemental.

Une attention particulière est portée à l’IA Act européen, adopté en mars 2024, qui impose des obligations croissantes selon le niveau de risque des systèmes IA.

Télécharger le livre blanc

Ce guide de 17 pages constitue une ressource précieuse pour les dirigeants de PME/ETI souhaitant aborder l’IA de manière structurée et pragmatique. Il évite les écueils du « tout technologique » pour se concentrer sur les besoins métiers réels.

Télécharger le livre blanc « Embarquer l’IA dans votre PME/ETI »

Sigma est une entreprise du numérique basée à Nantes, spécialisée dans l’édition et l’intégration de logiciels, l’externalisation de systèmes d’information, la cybersécurité et la valorisation des données. L’entreprise compte 700 collaborateurs répartis sur 5 implantations nationales et réalise un chiffre d’affaires de 75 millions d’euros.