Même si vous peinez à l’admettre, il arrive un moment où toute entreprise doit prendre du recul, faire le point sur son status quo technologique et se demander s’il est temps de changer…

Ce n’est pas de votre faute. Disons que votre organisation a grandi, non seulement en taille mais aussi en maturité commerciale depuis que vous avez implémenté votre fournisseur actuel. Il se peut qu’il n’ait tout simplement pas la capacité ou les moyens de s’adapter à votre situation actuelle…

En trois points, nous vous expliquons pourquoi il faut rester attentif aux signes et symptômes les plus courants qui montrent que vous et votre tech provider n’êtes plus faits l’un pour l’autre :

1- Manque d’innovation et/ou utilisation d’un software obsolète

Si votre fournisseur n’est pas à la pointe de la technologie – une technologie qui apportera de la valeur ajoutée à votre entreprise et qui permettra à vos employés d’acquérir de nouvelles compétences et d’exécuter leur travail comme il faut – il est peut-être temps d’aller chercher ailleurs.

Par exemple, lorsqu’une entreprise tech est rachetée, l’entreprise acquéreuse se contente souvent de maintenir le produit, n’investit pas dans de nouvelles fonctionnalités et/ou réduit les ressources d’assistance.

Une technologie ancienne et obsolète peut mettre en danger les données de vos employés et de vos clients, et une violation de ces données peut mettre en péril l’image de marque de votre entreprise, entraînant de graves répercussions sur la conduite de vos activités quotidiennes. Cela étant, il est très important de s’assurer que les fournisseurs avec lesquels votre organisation est en partenariat suivent les meilleures pratiques.

Prenons l’exemple d’un fournisseur qui n’investit pas dans la sécurité de ses logiciels. Dispose-t-il d’un RSSI ? Utilise-t-il des API sûres ? Utiliset-il DevOps ?

Votre entreprise s’est peut-être trop habituée aux technologies traditionnelles. Ses inconvénients peuvent vous sembler de légers désagréments, mais ils peuvent être révélateurs d’un problème plus important ou d’une occasion manquée de réduire les coûts ou d’ajouter de la valeur pour le client avec une nouvelle technologie alternative.

Votre fournisseur doit être proactif lorsqu’il s’agit de vous tenir au courant des dernières technologies et solutions, surtout si elles peuvent aider votre entreprise à réduire ses coûts et à être plus productive.

Toutes les entreprises veulent rester concentrées sur le maintien de leur avantage concurrentiel – est-ce possible avec le(s) fournisseur(s) que vous utilisez actuellement ? Par exemple, investissent-ils dans l’inopérabilité afin que vous puissiez obtenir un meilleur rendement de la somme de vos investissements technologiques ? Un autre exemple : un fournisseur qui n’investit pas dans la migration de sa technologie vers le cloud peut entraîner une augmentation des ressources matérielles, logicielles et humaines à maintenir.

2- Changement de vos besoins

Une approche de la sécurité qui consiste à mettre quelque chose en place, puis complètement l’oublier, donne rarement de bons résultats : si vous et votre fournisseur n’effectuez pas périodiquement des audits pour vérifier l’efficacité des politiques et procédures mises en place, vous risquez d’avoir des angles morts dans votre couverture.

Posez-vous ces questions : est-ce votre fournisseur a su s’adapter aux besoins uniques de votre entreprise ? Votre entreprise a-t-elle récemment fait passer ses systèmes à la méthode agile ? Cela nécessite un changement culturel et peut-être qu’un fournisseur plus dynamique pourrait être mieux à même de répondre à vos besoins.

Ou peut-être que vous avez besoin de visibilité sur tous vos actifs critiques ? Selon votre espace, l’évolution des exigences en matière de conformité réglementaire requiert souvent un degré d’attention plus élevé ; votre fournisseur doit également en être conscient et offrir des orientations sur la manière de les satisfaire.

Les fournisseurs que vous utilisez font partie intégrante du succès de votre entreprise – ils contribuent à la croissance, aux revenus et aux objectifs. Si ce n’est pas le cas pour les vôtres, il est temps de réévaluer la relation.

3- Votre relation devient tendue

Votre fournisseur doit agir comme un partenaire en gardant vos intérêts à l’esprit. Le fournisseur profite du coût élevé du passage à son produit pour augmenter continuellement les prix des licences, des abonnements ou de l’assistance.

Le fait d’avoir à traiter une ligne de tickets de support apparemment sans fin, un flux de travail de support trépidant où il est difficile d’obtenir des mises à jour de statut peut être un signe qu’il est temps de changer.

Une insatisfaction générale à l’égard du service ou un impact négatif sur l’activité sont également des signes révélateurs.

Un autre signe inquiétant est le manque de communication concernant les nouvelles qui vous concernent, les problèmes connus liés aux produits, les feuilles de route de gestion des produits, la maintenance planifiée qui se traduit par des temps d’arrêt pouvant avoir un effet négatif sur votre entreprise.

Pour certaines entreprises, disposer d’un programme de réussite client est un impératif stratégique. Après tout, comment pouvez-vous gérer une entreprise si vos clients ne sont pas satisfaits ? La fidélisation est une voie à double sens et si vous n’êtes pas satisfait de votre relation actuelle et que votre fournisseur ne s’efforce pas de remédier à vos problèmes, pourquoi continuez-vous à entretenir cette relation ?

Alors, changer – ou même commencer à envisager de changer – de fournisseur informatique prend du temps. Si le vôtre ne répond pas à vos besoins et que certains de ces signes vous semblent familiers, il est peut-être temps de chercher une autre solution.

Par Tim Bandos, vice-président de la cybersécurité chez Digital Guardian