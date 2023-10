Le mercredi 20 septembre, nos confrères d’IT For business organisait leur matinale « Comment gérer un cloud multiple comme un simple cloud « . Dans ce cadre une table ronde réunissant des experts du secteur pour discuter des enjeux du multicloud a retenu notre attention. Parmi les intervenants se trouvaient Guillaume Lanbert, Head of Cloud Center of Excellence chez Betclic, Layla Scali, IT Value Engineer chez BMC Software, Xavier Bourdelois, Senior Sales Engineer chez Commvault, et Gilles Portier, Solution Engineer chez Dynatrace.

Au cœur des débats, les participants ont exploré les nombreux défis posés par le multicloud, notamment en termes d’observabilité, de sécurité et de gestion des coûts. La discussion a mis en lumière l’importance de la coordination et de la collaboration entre les différents fournisseurs de cloud pour garantir une expérience utilisateur optimale.

Xavier Bourdelois, représentant de Commvault, a apporté une perspective détaillée sur plusieurs points cruciaux. Soulignant d’abord l’importance vitale de la sécurité dans le contexte multicloud, Xavier a insisté sur le fait que, tout en recherchant l’agilité et la flexibilité, les entreprises ne devraient pas compromettre la protection de leurs données. Il a également abordé la question complexe de l’observabilité. Dans un environnement où les ressources sont réparties entre différents fournisseurs de cloud, Xavier a mis en évidence la nécessité d’adopter des outils et des stratégies adaptés pour garantir une surveillance efficace. Enfin, évoquant la question financière, il a suggéré aux entreprises d’être plus stratégiques dans leur approche des dépenses liées au cloud, en évitant les coûts superflus et en maximisant le retour sur investissement.

Pour en savoir plus découvrez les témoignages de nos experts dans la vidéo vi-dessous :

