Un milliard de collisions de particules peuvent avoir lieu chaque seconde au sein des détecteurs qui surveillent ce qui se passe au cœur de l’anneau de 26,6 Km du grand collisionneur de hadrons, le fameux LHC, le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules au monde.

Les collisions génèrent ainsi 1 Po (pétaoctet) de données par seconde. Même après avoir uniquement filtré les événements intéressants, l’installation génère environ 10 Po de nouvelles données chaque mois qu’il faut bien sauver quelque part avant d’effectuer toutes sortes d’analyses dessus.

Ces données sont stockées au centre de données du CERN et sont partagées avec un réseau d’environ 170 centres de données à des fins d’analyse au travers du réseau de calcul WLCG (Worldwide LHC Computing Grid).

La configuration de stockage actuelle du CERN repose sur 3 200 baies JBOD contenant 100 000 disques durs (HDD), pour un total de 350 Po.

Des disques fournis par Toshiba qui explique dans une vidéo les défis relevés par le CERN pour stocker l’immense volumétrie du LHC :