Compuware, spécialiste des mainframes et désormais intégré à BMC Software, enrichit ses outils d’amélioration de la performance Strobe en proposant aux DevOps le plugin Jenkins ainsi qu’une API REST, cette dernière étant accessible aux entreprises qui n’utilisent pas Strobe mais qui peuvent néanmoins y accéder depuis d’autres outils au sein de leur usine logicielle CI/CD.

Bref, Compuware continue de vouloir briser les silos qui isolent le monde mainframe du reste du monde IT et cherche à l’incorporer dans un univers DevOps qui n’a pas été conçu pour lui.

Ces nouveaux points d’intégration permettent d’activer automatiquement les mesures de performance délivrées par Strobe dans les pipelines CI/CD, et au fur et à mesure de la mise en production des applications. Les tests, automatisés, étant réalisés via Topaz for Total Test, le plugin Topaz Utilities ou Hiperstation. Les équipes de développement et de production sont informées de la prise de mesures de performance via des outils collaboratifs comme Slack ou Microsoft Teams, les résultats sont eux présentés sous la forme « avant/après ». Les différences entre les résultats étant ainsi facilement visibles et analysables.

L’intégration de Jenkins et Strobe garantit que les divers tests pourront être mis en œuvre plus fréquemment et pour chacune des étapes séparant le développement et la mise en production. De plus, elle réduit les habituelles divergences d’intérêt entre les équipes en leur proposant d’accéder et de partager les mêmes informations. Avec pour bénéfices immédiats apportés par cette communication que les incidents sont plus vite décelés et corrigés, pour un time to market raccourci et le bonheur des utilisateurs.

Pour en savoir plus, voici une petite démo vidéo en à peine plus de 2 minutes…