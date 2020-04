Cette semaine, pour notre rendez-vous l’invité de la semaine d’un format particulier, InformatiqueNews a le plaisir de recevoir Thierry Vasseur, Président France, Zebra Technologies.

Dans les conditions très particulières et extrêmes que nous vivons, quel est l’élément ou le point qui a retenu votre attention ?

Il est clair que les secteurs de la santé, du commerce alimentaire et de la logistique sont aujourd’hui vitaux. Ils sont considérés dans le monde entier comme des fournisseurs essentiels comme le sont les forces de polices, les pompiers, les services de voierie et bien d’autres. L’ensemble des personnels de ces secteurs sont aujourd’hui en première ligne. Et il faut les en remercier et les accompagner dans la mesure du possible. Ce que nous faisons à tous les niveaux de l’entreprise. Je vous invite donc à regarder cette courte vidéo sous-titrée en Français : Zebra Technologies: Empowering Heroes (Sous-Titres Français).

Ce qui est frappant, c’est que chez Zebra, nous travaillons depuis des années pour l’ensemble de ces secteurs et que nous prenons en considération les demandes d’évolution des process opérationnels et les spécificités de chacun d’eux. Nous prenons également en compte les besoins aussi bien des personnels de santé, des opérateurs en entrepôts, ou encore des caissiers et employés de la distribution en considération dès la conception de nos produits et solutions. Ainsi, notre gamme de solutions dédiée au secteur de la santé est conçue pour résister aux désinfectants utilisés en milieu hospitalier. Le support de nos étiquettes utilisées pour les patients est constitué de matières conçues pour éviter les allergies et respecter les impératifs sanitaires. Dans un autre domaine, celui de la logistique et des entrepôts, le TC8000 Android a été conçu en observant la gestuelle et le travail quotidien des opérateurs d’entrepôt améliorant l’ergonomie et réduisant la fatigue musculaire.

Zebra a des clients dans tous les secteurs que je viens de mentionner et avec nos partenaires nous les accompagnons au mieux pour répondre à leurs besoins immédiats et à moyen terme. Grâce à une supply chain éprouvée, nous avons pu faire face aux besoins supplémentaires qui sont apparus pour le secteur de la distribution alimentaire et le secteur de la santé.

Avant de parler de Zebra Technologies, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez organisé la vie de l’entreprise ? Êtes-vous passé totalement ou partiellement en télétravail ? Après plus de quatre semaines de confinement et de télétravail, avez-vous déjà tiré des leçons ?

Zebra Technologies est une entreprise mondiale avec plus de 7400 employés et 10 000 partenaires. Depuis le début de la pandémie, Zebra dispose d’équipes cross fonctionnelles au niveau mondial, Européen et national qui se réunissent régulièrement pour évaluer la situation, assurer la sécurité des équipes Zebra, fournir des conseils et un soutien à nos employés, clients et partenaires. Aux Pays Bas, notre centre logistique est opérationnel et les équipes se rendent à leur poste dans le respect stricte des consignes sanitaires et avec une nouvelle organisation des processus opérationnels et des temps de travail pour limiter le nombre de personnes sur site. En France, nos équipes sont en télétravail. Cependant, pour les clients des secteurs essentiels à la vie quotidienne et en fonction de leurs besoins, nos équipes et les équipes de nos partenaires peuvent être amenées à se rendre sur leurs sites afin de les aider à maintenir une continuité opérationnelle et de les aider à déployer les solutions requises. Ces déplacements sur site des équipes Zebra se font après évaluation du besoin et avec toutes les précautions nécessaires. Nous sommes attachés en priorité à la sécurité et santé de nos équipes, de nos partenaires et de nos clients.

Alors que la date du début du déconfinement fixé au 11 mai, est-ce que vous commencez à préparer l’après-crise sachant que vos clients sont dans des secteurs particulièrement exposés : distribution, transport et logistique, industrie qui représentent plus de 75 % de votre activité.

Nous préparons la sortie de cette situation sans précédent. Nous travaillons comme indiqué pour les secteurs de la santé, de la distribution alimentaire, de la logistique et du secteur public qui sont essentiels à la vie quotidienne et nous nous attachons à servir les besoins immédiats et à moyen termes de nos clients dans ces secteurs. Les besoins varient selon les secteurs.

Dans le secteur de la santé, la demande pour aider à gérer la prise en charge élevée du nombre de patients de façon plus sure avec la nécessaire communication et coordination en temps réel entre la première ligne des soignants et les autres personnels de santé est inédite. Notamment, les produits dédiés au secteur de la santé conçus pour résister aux désinfectants utilisés en milieu hospitalier, tels que des terminaux et des imprimantes mobiles, des étiquettes et rubans et des scanners pour équiper les hôpitaux existants ou les infrastructures de campagne, sont plus que jamais cruciaux pour aider à garantir la sécurité des personnels et des patients.

Zebra possède la gamme la plus complète du marché de solutions dédiée au secteur de la santé. De plus, avec la soudaine augmentation de la demande de tests, les hôpitaux, laboratoires et les installations ambulatoires sont obligés de chercher des travailleurs de la santé qualifiés tandis que le personnel existant fait souvent des heures supplémentaires pour s’occuper des patients. Non seulement l’augmentation de la demande de tests mais aussi la gestion de la sécurité des patients et du personnel soignant implique une augmentation de la demande de solutions de traçabilité. La saisie mobile des données devient un élément central dans une stratégie de gestion du changement et de la traçabilité visant à limiter les erreurs médicales.

Par exemple, lorsque les hôpitaux mettent en œuvre des technologies d’impression et de lecture de code-barres pour le suivi des échantillons et des tissus, les infirmières et le reste du personnel ont instantanément accès aux données nécessaires pour protéger la santé des patients tout au long du traitement. Cette technologie offre aux hôpitaux la possibilité de prendre des décisions visant à améliorer la sécurité des patients grâce à de nouveaux workflows riches en données. Pendant la collecte de prélèvement sur un patient, une infirmière peut également scanner le code-barres d’un ordre de collecte et l’étiquette d’un conteneur de prélèvement, en effectuant une vérification en trois points qui permet d’éviter les erreurs de diagnostic et les tests ou traitements inutiles. L’administration de médicaments par codes-barres permettrait de réduire fortement les erreurs de médication, s’appuie sur une vérification en trois points via le code-barres indiqué sur l’emballage du médicament, le bracelet du patient et le badge d’identification du clinicien.

Pour le commerce de détail, répondre aux besoins de l’économie à la demande n’a jamais été aussi complexe. La demande croissante et soudaine de biens de consommation courants a créé des pénuries à l’échelle mondiale. Alors que la chaîne d’approvisionnement est habituée à se préparer aux pics de consommation pendant les vacances d’hiver et les périodes de soldes, la situation actuelle crée des défis importants. Avec l’augmentation du volume de la demande et le manque de main-d’œuvre disponible, la chaîne d’approvisionnement doit être robuste et flexible pour continuer à livrer des produits essentiels aux clients. La demande d’articles médicaux essentiels est en plein essor – en particulier via le « Click and Collect » ainsi que les canaux de livraison et de livraison à domicile qui facilitent la distanciation sociale. Nous constatons également une accélération de la dépendance à l’égard du commerce électronique pour les aliments et autres fournitures dans certains pays, les consommateurs cherchant à minimiser leur risque d’exposition. Là encore nous accompagnons nos clients avec des solutions dédiées.

Les sociétés de logistique se tournent vers des terminaux mobiles spécialement conçus pour aider à maintenir la continuité des opérations et de la chaîne d’approvisionnement. Les entrepôts et les centres de distribution sont actuellement mis à l’épreuve de manière sans précédent, tout comme les nombreuses technologies utilisées quotidiennement « entre les quatre murs » et sur les quais de chargement. Certaines entreprises du secteur prennent des mesures pour « augmenter » leur main-d’œuvre. Les augmentations d’embauche en CDD signifient à court terme que plus de travailleurs ont besoin d’appareils mobiles en main s’ils veulent être vraiment efficients et efficaces.

Dans le même temps, cette pression signifie que certains projets informatiques sont priorisés et que des solutions de contournement sont mises en œuvre. Afin d’aider à maintenir les niveaux les plus élevés de productivité, d’efficacité et de compétitivité, les entreprises du secteur de la logistique doivent plus travailler et donc plus rapidement mettre en œuvre et faire évoluer les solutions de mobilité Android dédiées à l’entreprise qui aideront en toute sécurité à faciliter un flux de travail pendant les périodes de forte demande comme celui dans lequel nous nous trouvons actuellement.

Zebra a été la première société à proposer des solutions et des produits basés sur Android et notre gamme de produits est aujourd’hui la plus large du marché. Par ailleurs, nous sommes les seuls à proposer LifeGuard™ for Android™, une solution de sécurité logicielle qui prolonge le cycle de vie des terminaux mobiles d’entreprise Android Zebra. Elle prolonge de plusieurs années la sécurité des systèmes d’exploitation de façon à suivre le cycle de vie du matériel professionnel et aider à considérablement augmenter le bénéfice total de possession.

En quelques mots, Zebra Technologies est une entreprise de fabrication de terminaux mobiles, d’imprimantes ainsi que des lecteurs de code-barres et de puces RFID. Pour rappel, en avril 2014, Zebra acquiert pour 3,5 milliards de dollars la division « entreprise » de Motorola Solutions. Est-ce là une présentation qui décrit bien l’entreprise ?

Cette définition résume une partie de nos gammes de produits, nous proposons également des lecteurs RFID, des imprimantes industrielles, des tablettes durcies. Zebra est bien plus qu’une société de hardware. Nous offrons des solutions qui connectent intelligemment les personnes et les actifs avec des données pour aider nos clients à prendre des décisions stratégiques. Nos solutions leaders sur le marché permettent d’améliorer l’expérience d’achat, suivre et gérer les stocks et améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et les soins aux patients.

Notre offre comprend des solutions de localisation intégrant les technologies RFID et RTLS. D’ailleurs en janvier 2020, Zebra Technologies a été positionné comme « leader » en matière de services de localisation en intérieur par Gartner. Des suites logiciels dédiées à nos produits comme Mobility DNA pour les terminaux mobiles ou Print DNA pour nos imprimantes ou encore comme LifeGuard™ for Android™, solution de sécurité logicielle qui permet des mises à jour de patch de sécurité.

Nous proposons également des solutions dédiées à des secteurs d’activité.

Pour le secteur de la logistique, nous avons récemment annoncé Zebra FulfillmentEdge™ qui améliore les systèmes de gestion de l’entrepôt (WMS) existants en permettant des flux de travail dynamiques en temps réel et en guidant les travailleurs mobiles pour la préparation de commande et les opérations de mise en stock, le tout sans mises à jour coûteuses et risquées, ni modifications en arrière-plan. FulfillmentEdge intègre les données existantes des WMS en temps réel avec des données de localisation en temps réel afin d’offrir une vue d’ensemble de l’emplacement des travailleurs, des stocks et des ressources de manutention. La solution analyse ensuite les données et produit des flux de travail en temps réel sous forme de tâches électroniques. Celles-ci peuvent contenir des indications visuelles et des photos afin de les guider.

Pour le secteur de la distribution et du commerce de détail, la solution SmartSight, présentée à la NRF 2020 est une solution d’automatisation intelligente qui améliore les opérations en magasin et l’expérience client dans les supermarchés/hypermarchés. SmartSight repose sur la vision par ordinateur, le Machine Learning, l’automatisation des workflows et les capacités robotiques du système d’automatisation mobile d’entreprise EMA50 de Zebra pour identifier avec précision les ruptures de stock, les incohérences de prix et les problèmes de planogramme en rayon. Cette solution par abonnement est la première à utiliser ces données pour générer des actions correctives pour les terminaux mobiles des vendeurs et ainsi résoudre ces problèmes en temps quasi-réel.

La solution est disponible uniquement sur abonnement et comprend le système d’automatisation mobile EMA50, la plateforme logicielle d’automatisation ainsi que les services professionnels et gérés. Autre exemple pour le secteur du commerce de détail, Zebra Prescriptive Analytics ™, anciennement Profitect, est une solution logicielle primée qui analyse les données d’une entreprise de vente au détail, identifie les opportunités et prescrit des actions faciles à comprendre qui améliorent les opérations et la rentabilité.

Pour une entreprise comme la vôtre très orientée sur la fabrication de matériels, quel sera l’effet de la crise ? D’ailleurs, la fabrication de vos matériels est-elle réalisée principalement en Chine ?

Nous proposons du hardware mais aussi des solutions. Nous avons des usines de par le monde, en Chine, mais également dans d’autre pays d’Asie ainsi que sur le continent américain. En Angleterre et aux Pays Bas, nous avons des usines qui produisent des étiquettes et des rubans notamment pour le secteur de la santé et de la grande distribution. Ces usines comme notre centre de logistique en Europe sont opérationnels. Nous monitorons la situation au quotidien pour évaluer l’impact de la pandémie sur notre supply chain.

Vendez-vous plutôt des produits répondant à des fonctions particulières ou des solutions globales intégrant vos produits, mais aussi bien d’autres composants (logiciels, réseaux…) ? Quels sont vos principaux partenaires technologiques et quelles briques apportent-ils à vos solutions ?

Zebra a toujours placé le client au cœur de ses réalisations et nous proposons des produits et solutions conçues en fonction des spécificités métiers et des besoins des secteurs que nous servons. De fait, l’innovation constitue un élément central. L’équipe Zebra en charge de la conception est en permanence motivée par la volonté d’innover et de faire évoluer les lignes de produits, chacune de ses conceptions étant considérée comme un nouveau défi, sans compromis sur les principes d’ergonomie et d’efficacité. Nous adoptons la même approche pour nos solutions qui sont basées sur la connaissance terrain de Zebra et de nos partenaires ainsi que sur un dialogue constant avec nos clients pour mieux comprendre leurs problématiques.

Nous commercialisons nos produits et nos solutions via un réseau de partenaires. Notre réseau de partenaires PartnerConnect comprend des distributeurs, des revendeurs produits, des spécialistes RFID par exemple, des intégrateurs.

Nous avons aussi parmi nos partenaires des ISV qui développent des applications certifiées pour nos produits et qui ont accès également à des outils de développement Zebra. Leurs applications souvent orientées métiers peuvent être utilisées par nos clients et partenaires.

Nous donnons également accès, avec des licences, à nos API de programmation via notre plate-forme de solutions cloud. Ainsi, Savanna Data Services permet aux éditeurs de logiciels et aux développeurs d’accéder aux données des terminaux périphériques intelligents, notamment à des services de données accessibles au travers d’interfaces de programmation (API). Ils permettront également aux entreprises innovantes et aux développeurs de logiciels de créer des solutions de pointe répondant aux besoins de chaque entreprise et de chaque client, sans les frais liés à la gestion et à l’entretien de leur propre plateforme. Il est désormais possible d’accéder à ces outils à tout moment pour atteindre un maximum d’efficacité.

Pourriez-vous présentez un ou plusieurs cas d’entreprises clients françaises dans le domaine de l’industrie 4.0 ou de la modernisation des entrepôts ?

En Janvier 2020, XPO Logistics, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, a annoncé tester une nouvelle solution innovante en France en collaboration avec Zebra Technologies. XPO et Voiteq, un leader dans les solutions vocales, ont développé une application pour la préparation de commande et les opérations de mise en stock pour l’afficheur tête haute Zebra HD4000, qui aide les employés à travailler de manière plus productive. XPO est la première entreprise de logistique à tester la technologie en France en conditions réelles en entrepôt, après un pilote réussi au Royaume-Uni. Le HD4000 offre un affichage tête haute qui, en combinaison avec la solution vocale de Voiteq retenue par XPO Logistics, permet de communiquer l’emplacement des produits à stocker ou à récupérer, les quantités à prélever ainsi que d’autres informations essentielles. Informés en temps réels, les employés peuvent traiter les opérations plus rapidement et plus précisément, tout en se concentrant sur les tâches à effectuer en toute sécurité.

En 2019, Labeyrie Fine Foods a déployé les terminaux portables MC9200 sous Android™ afin d’améliorer la gestion de l’entrepôt de son usine de fabrication située dans le sud-ouest de la France.

Pour conserver sa compétitivité, Labeyrie devait remplacer ses anciens terminaux portables Windows®, utilisés en entrepôt dans un environnement exigeant. Épaulé par son partenaire de longue date Zetes France, Labeyrie a décidé de miser sur la technologie la plus récente et de migrer vers une plateforme Android. L’objectif était d’optimiser la migration et de garantir une continuité des opérations, tout en conservant les accessoires existants, notamment les stations de recharge de batteries. Grâce aux fonctionnalités du scanner 2D du MC9200, Labeyrie a constaté des améliorations en termes de productivité et de précision de capture des données. Pour le personnel travaillant dans l’entrepôt, la fatigue musculaire est moindre et le confort d’utilisation bien supérieur.

En 2019, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France), filiale du Groupe Saint-Gobain, a choisi sa tablette durcie ET50 Android™ afin d’améliorer les flux de travail de ses opérateurs en entrepôt. Le premier distributeur de matériaux de construction en France, SGDB France a choisi de renouveler son parc de terminaux embarqués en équipant ses chariots préparateurs de commandes d’une solution intelligente et flexible. Après une phase pilote, Ils ont choisi les tablettes Zebra ET50 intégrant les applications Mobility DNA™ qui peuvent aisément être appairées aux scanneurs Zebra déjà utilisés par les opérateurs. SGDB France est ainsi en mesure de moderniser ses processus de préparation de commandes et d’accélérer ses opérations en entrepôt. Le choix de déployer des tablettes Zebra, conçues pour l’entreprise, dans l’ensemble des entrepôts de SGDB France a été motivé par leurs performances élevées et leurs dimensions compactes, qui s’adaptent parfaitement aux véhicules utilisés dans les entrepôts.

Comment intégrez-vous dans vos solutions ce que vous appelez les megatrends dans la présentation de vos résultats financiers de 2019 : IoT, Cloud, mobilité et automation intelligente ?

Nous intégrons d’ores et déjà ces tendances technologiques dans nos solutions et produits, à titre d’exemple : Avec Zebra Savanna Data Services, nous proposons des solutions cloud qui ont vocation à accompagner les entreprises dans leur transformation organisationnelle et digitale. Elles font parties de la plateforme disruptive de data intelligence.

La solution SmartSight par abonnement, conçue pour les environnements des grands détaillants, des supermarchés et des hypermarchés, exploite la vision par ordinateur, le Machine Learning, l’automatisation des workflows et les technologies de robotique pour capturer des informations sur les rayons et les magasins, garantissant une disponibilité des stocks de plus de 95 %.

Par ailleurs en novembre 2019, Zebra a acquis la société Cortexica Vision Systems Ltd., leader dans les solutions Business to Business d’intelligence artificielle basées sur la vision par ordinateur.

Alors que vous êtes particulièrement impliqué dans le secteur de la distribution, la situation actuelle à largement dopé le commerce en ligne. Pensez-vous que nous reviendrons à l’état antérieur et comment voyez l’évolution du secteur de la distribution entre commerce sur site et commerce en ligne ? Cela va-t-il avoir une incidence sur votre stratégie et modifier les solutions que vous aviez présentées à la National Retail Federation Trade Show ?

Si le commerce en ligne a été dopé dans certains pays ce n’est pas forcément le cas en France ; Une étude de la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance) a mis en lumière les difficultés rencontrées par le secteur. Ainsi, 76 % des vendeurs en ligne interrogés dans le cadre de l’enquête assurent avoir enregistré un recul des ventes depuis le début du confinement le 17 mars dernier. Il est certain qu’avec l’arrivée de la crise sanitaire dans le monde entier, les commerçants ont été contraints de repenser leurs stratégies d’approvisionnement rapidement. La demande en articles divers et en produits médicaux essentiels est en plein essor. Les systèmes d’achat en ligne et de retrait en magasin ainsi que la livraison à domicile ou en bas de son immeuble sont très plébiscités.

Nous pouvons d’ailleurs accompagner nos clients dans la mise en place d’une solution omnicanal, car celle-ci nécessite un niveau de traçabilité et de visibilité optimum, et implique d’avoir une vision complète de la chaine d’approvisionnement.

Les commerçants doivent évaluer attentivement l’origine de la demande. Ils peuvent ensuite ajuster la gestion des commandes pour suivre cette tendance et comprendre quels autres changements ils devraient apporter en fonction de la fluctuation de la demande dans les mois à venir. Il existe plusieurs façons de relever avec succès ce nouveau défi, mais toujours avec une première étape similaire : l’identification et la compréhension de la demande réelle ainsi que la capacité à la cerner le plus rapidement possible. Déterminer la « demande réelle » est un vrai défi sans les bons outils d’analyse. L’analyse prescriptive est sans aucun doute la réponse. Les clients ne se soucient pas de la manière dont leurs commandes sont réalisées tant qu’elles arrivent aux endroits demandés et à l’heure promise. C’est exactement la raison pour laquelle les outils d’analyse avancés permettent une supply chain fiable et flexible avec des modèles optimisés de coût de service.