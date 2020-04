Dans le contexte d’urgence lié à la pandémie du Covid-19, le déploiement du télétravail est devenu inévitable. Sa mise en œuvre nécessite toutefois de prendre des précautions du côté du salarié comme de l’employeur pour éviter d’ajouter une crise cyber à la crise sanitaire. Tout salarié concerné a ainsi le droit d’accéder à distance aux ressources et informations, potentiellement sensibles ou critiques, et doit prendre des mesures pour éviter de mettre en danger la sécurité de l’information de son entreprise.

Quelques bonnes pratiques pour travailler en sécurité en situation de télétravail

Il est tout d’abord nécessaire de réserver strictement ses équipements confiés par son entreprise à ses activités professionnelles. Mais ce n’est pas tout, il est également fondamental de continuer d’appliquer les mises à jour sur son PC et de ne pas installer de nouveaux logiciels, même pour faciliter le télétravail. Pour ce dernier point, il convient de solliciter le service support et de lui accorder le temps d’intervenir.

Attention à son réseau personnel et protéger ses conversations

Utiliser son réseau personnel n’est pas aussi sécurisé que de travailler sur le réseau de l’entreprise. Attention donc à prendre des précautions d’usage comme débrancher ou arrêter les équipements inutiles pour son travail (NAS, Box TV, etc.). De plus, il est préférable d’utiliser une connexion filaire et de désactiver le Wi-Fi. Si cela n’est pas possible, il faut alors changer le (SSID) pour rendre anonyme son réseau, car « Freebox de Marie et Paulo » permet de savoir à qui est le réseau et qu’il s’agit d’une Freebox. Enfin, il est nécessaire de se connecter au réseau de l’entreprise de manière sécurisée, via un VPN.

Au niveau des conversations, il est recommandé d’utiliser les outils fournis par l’entreprise et les options (salles d’attente, code d’accès) pour maîtriser les accès à ses conférences téléphoniques ou visioconférences. Mais ce n’est pas tout, il est impératif de vérifier l’identité de ses interlocuteurs à chaque début de réunion et de changer de pont si l’on n’arrive pas à identifier tous les interlocuteurs.

Sensibiliser ses collaborateurs aux risques informatiques liés au télétravail

En complément des éléments évoqués ci-dessus, un point clé consiste également à ne pas négliger le facteur humain. En ce sens, il est fondamental de sensibiliser les collaborateurs aux risques IT liés au télétravail et de veiller à bien communiquer toutes les instructions nécessaires à ses équipes. Ce point capital est tout aussi important que les dispositifs techniques à déployer pour travailler à distance dans un environnement de confiance.

Ces quelques points constituent des prérequis indispensables à prendre en compte pour continuer à travailler dans des conditions optimales.

Par Faten Ltaief, consultante chez Almond