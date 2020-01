La filiale de CS Group, Novidy’s, spécialisée dans la cybersécurité annonce sur le FIC une évolution de son offre 24/7 de supervision combinée des performances et de la sécurité qui devient « Business Centric ». C’est-à-dire orientée métier et donc prenant en compte, après une phase d’analyse avec les services concernés au sein des entreprises, leurs attentes particulières et les besoins propres à leurs activités.

Cette nouvelle solution ne s’adresse donc pas seulement aux systèmes informatiques classiques mais également aux SI opérationnels métiers. La mise en œuvre du pilotage et des indicateurs étant étroitement liés aux risques spécifiques identifiés et tels qu’énoncés et validés par les équipes.

En complément, CS Novidy’s enrichit son offre de nouveaux services à valeur ajoutée de Threat Intelligence, d’Intelligence Artificielle et de cyber assurance qui doivent permettre aux services informatiques d’agir avec plus d’anticipation et une meilleure réactivité.

Ces nouvelles solutions viennent s’ajouter aux solutions du groupe, labellisées France Cybersécurité, telles que Vigilo NMS pour les performances et la disponibilité, Prelude SIEM pour la sécurité en temps réel et Unity 360 pour la convergence NOC/SOC.