Même si la nouvelle est accueillie avec beaucoup de scepticisme par certains experts des FinTech, Toshiba annonce avoir développé un algorithme « Simulated Bifurcation Algorithm » capable de calculer les opportunités d’arbitrage des devises sur les marchés financiers en quelques microsecondes à partir d’un simple PC ! Des performances que les supercalculateurs (HPC) des banques sont bien loin de pouvoir atteindre et que l’on ne pensait possibles que sur des ordinateurs quantiques. L’algorithme de Toshiba s’inspirerait d’ailleurs des travaux d’algorithmie quantique.

Toshiba cherche aujourd’hui des partenaires pour appliquer concrètement son algorithme. Ce dernier semble surpasser les approches actuelles et concurrentes tout au moins mathématiquement parlant. Reste à savoir comment il se comportera dans la pratique face à des problèmes du monde réel. D’autant que sa mise en pratique nécessite une adaptation précise à l’entreprise qui l’adoptera, adaptation qui selon certains observateurs pourrait bien imposer une reconstruction de l’algorithme à partir de zéro.

Néanmoins, cette annonce n’est pas sans rappeler une autre innovation algorithmique publiée en 2018. Ewin Tang, jeune étudiant de 18 ans, a adapté l’algorithme quantique QML de recommandation (inventé par Iordanis Kerenidis et Anupam Prakash) à l’informatique classique. Cet algorithme se révèle exponentiellement plus rapide que les algorithmes classiques et s’exécute à peu près aussi rapidement que ce que l’on obtiendrait avec un ordinateur quantique.

Et si finalement nous n’avions pas vraiment besoin d’ordinateurs quantiques mais seulement d’une pensée et d’une approche algorithmique quantique ? Toshiba relance le débat avec son annonce. De quoi encourager encore un peu plus les développeurs aventuriers à se pencher sur la programmation quantique… Rappelons qu’il existe de nombreux SDK pour la découvrir. Publiés en open source à commencer par celui d’IBM (Qiskit), de Microsoft (Q# & QDK) et de Google (Quantum Playground), ils sont librement téléchargeables et utilisent des simulateurs quantiques pour PC.