L’éditeur de solutions de cyber sécurité Darktrace propose aux entreprises intéressées par ses produits qu’elles les déploient virtuellement, c’est à dire sans que les personnels en charge n’aient à quitter leur lieu de confinement. S’il n’y a pas de support physique à manipuler, un accès distant aux systèmes informatiques est quand même requis.

Dans le même temps, et toujours virtuellement et donc à distance, Darktrace ouvre une période d’essai de 30 jours pour ses logiciels à base d’intelligence artificielle, Enterprise Imune System et Darktrace Antigena, qui s’installent dans tous les environnements numériques, y compris dans les services Cloud et SaaS, les messageries électroniques et les réseaux LAN classiques.

Pour mémoire, Enterprise Imune System apprend le modèle comportemental des machines installées et utilisées par l’entreprise, et détecte les nouvelles menaces.

Darktrace Antigena, quant à lui, se charge de neutraliser de façon autonome et en temps réel les attaques. Seuls les modules Email et Network sont proposés en mode virtuel.

Pour débuter la période de 30 jours d’essai gratuit, inscription obligatoire sur le site de Darktrace, l’éditeur garantit l’installation en 1 heure, des résultats sous quelques jours et aucun engagement.

Et pour ceux qui n’ont jamais entendu parlé de Darktrace Antigena voici une présentation vidéo en moins de 2 minutes chrono :