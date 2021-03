Dassault Systemes aime désormais se présenter comme un éditeur d’environnements virtuels collaboratifs qui permettent, aux professionnels et aux particuliers, d’imaginer des innovations plus durables. Dans cet esprit, l’éditeur annonce aujourd’hui rejoindre en tant que membre fondateur l’European Green Digital Coalition, au côté d’autres acteurs comme Accenture, Aruba, Atos, Deutsche Telekom AG, Orange, OVHcloud, SAP, mais aussi Microsoft et IBM.

Cette Coalition pour une Europe verte et numérique est une initiative sans équivalent à ce jour regroupant de grandes entreprises de haute technologie dont la mission commune sera d’accompagner la transition écologique pour une économie plus durable au sein de l’Union européenne ainsi que d’autres pays.

La CEVN a été officiellement dévoilée par l’Union européenne le 19 mars 2021 à l’occasion de la Journée du Numérique 2021 afin de mettre l’accent sur le rôle bénéfique que les réseaux, les technologies et les applications numériques peuvent jouer en apportant des avantages environnementaux et climatiques susceptibles de transformer l’économie. L’objectif de cette initiative est de répondre aux inquiétudes soulevées par le changement climatique, l’épuisement des ressources naturelles, la pollution et la perte de biodiversité.

L’engagement pris par Dassault Systèmes envers la Coalition s’inscrit dans son objectif de proposer aux entreprises et aux particuliers des univers virtuels permettant d’imaginer des innovations durables, capables d’harmoniser produits, nature et vie. Dassault Systèmes a défini une stratégie de développement durable à l’horizon 2025 afin de réduire activement à la fois sa propre empreinte environnementale ainsi que celle de ses clients — des start-ups aux multinationales.