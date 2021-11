Data Legal Drive, spécialiste français de la conformité RGPD, lance « Diagnostic RGPD« , un outil de diagnostique en libre accès qui doit aider les entreprises qui n’ont pas encore sauté le pas à se mettre en règle avec la législation.

Plus qu’un simple questionnaire, l’outil rend cette thématique, souvent perçue comme fastidieuse, très accessible en vulgarisant la matière et en proposant des solutions concrètes. L’outil permet ainsi d’identifier les principales actions à mener pour entamer et maintenir sa mise en conformité avec les règles de protection des données.

L’outil permet de tracer un état des lieux de la conformité RGPD, produit un résumé de l’environnement, identifie des pistes d’amélioration pour progresser, analyser et améliorer sa situation. S’y ajoutent des conseils pratiques personnalisés et des solutions sur-mesure proposées par des experts.

Enfin, les utilisateurs profiteront aussi d’arguments pertinents pour convaincre leur Direction Générale et sensibiliser les collaborateurs.

“Depuis ses débuts, Data Legal Drive œuvre pour que la réglementation RGPD devienne une ligne conductrice et directrice pour avancer avec optimisme et éthique sur la stratégie globale de son entreprise. Après plusieurs années d’expérience en tant qu’éditeur de logiciel, nous avons remarqué que les organisations avaient besoin d’un repère pour débuter leur projet. De nombreux DPO ont également partagé leur volonté d’avoir accès à des ressources et informations juridiques pointues adaptées à leur structure ou à leurs clients. En ce sens, le Diagnostic RGPD a été conçu d’une part pour guider les entreprises qui se lancent dans leur mise en conformité RGPD et d’autre part d’apporter des solutions expertes concrètes aux structures qui souhaitent perfectionner et maintenir efficacement leur processus de conformité,” commente Sylvain Staub, CEO Data Legal Drive.