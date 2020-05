Créé en France en 2006 et acquis en 2018 par AXA IM – Real Assets, DATA4 conçoit, développe et opère ses propres data centers et fournit aux opérateurs cloud et télécom des infrastructures numériques de pointe à la fois sécurisées et respectueuses de l’environnement.

Le groupe – qui exploite actuellement 19 data centers en France, au Luxembourg, en Italie et en Espagne – vient d’annoncer une importante levée de fonds pour lui permettre de concrétiser son ambitieux plan d’investissement de 650 millions d’euros sur 5 ans (soit autant que ce que l’entreprise a déjà investi sur ses 13 ans d’existence) afin non seulement de développer ses campus actuels mais aussi de construire 23 nouveaux data centers et surtout d’étendre son empreinte à l’internationale (Allemagne, Scandinavie, Europe Centrale) notamment par le biais d’acquisitions.

Rappelons que Data4 cherche à se démarquer par une démarche éco-responsable auto-qualifiée « d’avant-garde ». Le groupe conçoit ses « Smart DC » avec une recherche d’optimisation de la consommation d’énergie et de l’utilisation des ressources. Pour sensibiliser ses clients sur l’impact environnemental des infrastructures et du numérique, les« Smart DC » exposent toute une collection d’indicateurs de performances et environnementaux tels que la température, l’hygrométrie, la consommation d’eau et d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre afin de suivre très finement la performance et l’empreinte environnementale des espaces d’hébergement et des équipements tout au long de leur cycle de vie (de la production au recyclage).

Pour faire connaissance avec le groupe, voici une présentation vidéo d’une trentaine de secondes autour de leur campus de Paris-Saclay que Data4 présente comme le campus de Data Centers le plus grand et le plus puissant d’Europe :