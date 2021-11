Datadobi, spécialiste de la gestion du patrimoine numérique, met à jour son moteur de mobilité des données non structurées et propose avec la nouvelle version 5.13 une API pour configurer par programmation les migrations de données.

Datadobi navigue dans un secteur du stockage assez spécifique. L’éditeur propose des solutions de gestion des données non structurées adaptée à l’ère des Pétaoctets de données. L’éditeur fournit notamment une solution logicielle de migration des NAS (nommée DobiMigrate) pour migrer et protéger les données des NAS à l’échelle des Pétaoctets, données sous formes de fichiers ou d’objets. L’éditeur ouvre aujourd’hui sa solution au travers d’une API permettant de réaliser des automatisations sans passer par l’interface classique de son logiciel.

Grâce à l’API DobiMigrate, les entreprises peuvent désormais enrichir leurs workflows de provisionnement de stockage automatisés in situ, en y intégrant les étapes nécessaires à la migration de leurs données. Elles utiliseront en amont les API du système de stockage pour provisionner un nouveau groupe de stockage en local ou dans le cloud, puis l’API DobiMigrate pour configurer la migration NAS ou objet. Après le basculement vers le nouveau système de stockage, l’administrateur pourra à nouveau utiliser les API pour déprovisionner le stockage initial.

Carl D’Halluin, CTO, explique : « En raison de l’ampleur et de la complexité des données non structurées dans les environnements de stockage hétérogènes modernes, les entreprises ne peuvent plus compter sur des outils et des pratiques manuelles obsolètes pour exécuter leur projets de gestion de données ».

