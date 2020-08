Fondée en 2013 par 4 Français, la licorne Dataiku a décidément le vent en poupe avec sa plateforme de data science collaborative et automatisée. Elle annonce une nouvelle levée de fonds de 100 millions de dollars…

Dans le dernier Magic Quadrant sur les plateformes de Machine Learning et de Data Science, la jeune pousse française Dataiku figurait dans le carré des leaders et devançait des mastodontes comme IBM, Microsoft, Google ou Amazon AWS.

Appréciée pour ses automatisations (AutoML), son interface très intuitive et son approche collaborative très mature (qui fluidifie les échanges et collaborations entre les différents rôles et métiers de la Data Science), la plateforme s’impose à l’international et séduit des entreprises de toutes tailles (Schlumberger, Sephora, Unilever, BNP Paribas,…) ainsi que des organisations internationales comme l’OTAN. Son équipe compte aujourd’hui plus de 450 personnes réparties entre les bureaux de New York, Paris, Londres, Francfort, Dubaï, Amsterdam, Sydney et Singapour.

Dans sa dernière analyse de marché, Gartner saluait la capacité de cette startup à renforcer sa plateforme en matière d’élasticité, de Machine Learning augmenté et de gouvernance des données jugeant la solution « mature et capable de prendre en charge une grande variété de cas d’usage ».

Il n’est pas surprenant que cette position de « Leader » attire désormais les investisseurs de renom particulièrement en cette période d’incertitudes et de montée des valeurs numériques.

Surtout « dans le contexte de crise actuelle, l’IA s’avère être un atout précieux pour imaginer de nouvelles approches et trouver des gisements inédits de rationalisation et de croissance » explique Florian Douetteau, co-fondateur et PDG de Dataiku.

Conséquence logique, l’éditeur annonce aujourd’hui une nouvelle levée de fonds d’un montant de 100 millions de dollars en série D menée par Stripes.

Rappelons que l’entreprise avait déjà levé 14 millions de dollars en 2016, et surtout 101 millions de dollars en décembre 2018 (il s’agissait alors de la 4ème plus grosse levée réalisée en France).

A la fin de l’année 2019, Dataiku annonçait l’entrée de Google à son capital via le fonds CapitalG faisant ainsi grimper sa valorisation à 1,4 millard de dollars.

« 2020 a signé le passage de l’IA de l’expérimentation à la mise en œuvre réelle dans les entreprises, commente Ron Shah, partenaire chez Stripes. Dataiku est un moteur de ce changement avec la suite logicielle la plus complète, sûre et prête à l’emploi que nous ayons vu au cours de nos recherches approfondies sur ce marché »,.