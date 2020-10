Datategy annonce le lancement d’une plateforme d’Intelligence Artificielle qui permet aux entreprises d’industrialiser rapidement les projets à un cas d’usage précis.

papAI orchestre les projets, depuis la collecte de données, en temps réel, jusqu’à la mise en production de modèles prédictifs fiables et précis. Les moteurs de calculs distribués ne nécessitent aucune configuration de la part de l’utilisateur.

Une data visualisation est possible à chaque étape du projet. Les algorithmes détectent et corrigent les anomalies, nettoient et mettent en forme les données pour les rendre exploitables.

La data est contextualisée, ce qui évite l’effet « boîte noire », fréquent avec les technologies d’IA. Il devient possible pour l’entreprise d’expliquer la décision d’un algorithme et, pour le client, de comprendre et d’ajouter les paramètres qui lui permettront d’améliorer son process et ses décisions.

Parmi les cas d’applications cités par l’éditeur : optimisation des processus, automatisation de tâches administrative et croisement de données, recommandations clients ciblées, attrition et scoring, gestion du risque.

Mehdi Chouiten, co-fondateur et CEO de Datategy, estime que « cette nouvelle plate-forme va plus loin en adressant tous les projets data stratégiques pour l’entreprise. Nous considérons qu’elle est ce qui se fait actuellement de plus abouti et de plus intuitif sur le secteur de la data intelligence ».