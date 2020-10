Datavoloris lance la plateforme SaaS Raise qui doit permettre aux non-spécialistes de la data d’exploiter quand même les données dont dispose leur entreprise.

Plusieurs niveaux de service sont proposés, de celui permettant de franchir le 1er pas vers l’Intelligence Artificielle jusqu’à l’amélioration des résultats préalablement obtenus.

L’accès et la mise en œuvre de Raise sont découpés en 3 niveaux dont les appellations restent compréhensibles pour le néophyte comme pour l’expert :

– Franchir le cap de l’IA est l’étape qui permet de valider que les données disponibles peuvent être exploitées et dans quels cas d’usage.

– Générer des IA est la deuxième étape durant laquelle la plateforme génère un modèle d’intelligence artificielle sur des données, toujours stockées chez l’utilisateur, et qui permet de se concentrer sur l’information.

– Optimiser ses IA est la suite logique. Elle permet d’augmenter les performances, de réduire les paramètres ou de peaufiner les résultats.

Contrairement aux typologies actuelles de réseaux de neurones (NN – Neural Network) type CNN, BPNN, Kohonen ou autres, la technologie Raise n’impose pas de choix préalables à l’architecture du NN à utiliser. L’environnement s’auto-architecture pour atteindre la topologie la plus optimisée à la problématique, tout en gardant la plasticité inhérente aux réseaux de neurones.

L’offre est accessible en mode « Test & Buy », à partir de 1000 euros par mois.

Jean-Patrice Glafkidès, fondateur de l’entreprise, explique que « la démocratisation des IA doit se faire pour initier les bénéfices métiers. Nous permettons aux entreprises de maitriser leurs IA et de ne pas s’appuyer sur des offres verticales métiers dont les IA ne sont pas maitrisées par l’entreprise et qui sont partagées avec la concurrence. »