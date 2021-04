Selon Opera, la version M1 de son navigateur Web est deux fois plus rapide sur les nouveaux Mac que la version précédente qui fonctionnait sous émulation Rosetta 2.

La sortie des Mac sous processeurs Apple Silicon (processeur M1 en architecture ARM) est l’un des grands événements informatiques de ces derniers mois. Apple y a basé toute sa stratégie pour au moins les 10 ans à venir et les développeurs se voient encourager à faire l’effort d’adapter et recompiler leurs logiciels conçus en Intel x86 pour cette nouvelle architecture.

Certes, Apple a intégré une couche d’émulation x86 dénommée Rosetta 2 qui permet aux logiciels actuels du monde Apple de fonctionner sur les nouveaux Mac. Mais cette couche d’émulation a nécessairement un impact sur les performances et sur la consommation batterie.

Opera a annoncé cette semaine une nouvelle version de son navigateur Web spécialement recompilée en ARM sur les machines M1. Une version « M1 native » qui selon l’éditeur se révèle deux fois plus rapide que la version précédente du navigateur (non-optimiste M1).

Opera n’est pas rentré dans les détails pour expliquer cette accélération. Leur annonce suggère cependant qu’il s’agit d’un gain comparé à la version fonctionnant en mode Rosetta 2.

Rappelons que de son côté Adobe a en revanche constaté un gain de performance de 1,5 fois en comparant la version M1 de Photoshop fonctionnant sur les nouveaux MacBook Air comparés à la version x86 de Photoshop fonctionnant sur la précédente génération de MacBook Air fonctionnant avec un processeur Intel.

Quoiqu’il en soit, ces gains de performance doivent inviter tous les développeurs – sur macOS comme sous Windows – à vraiment faire les efforts nécessaires pour adopter les processeurs ARM et retravailler leurs logiciels afin de pouvoir les recompiler nativement pour ces processeurs.