Héritage incontesté de ces deux dernières années, les services numériques et les applications ont pris une place à part entière dans notre quotidien et cette tendance s’accompagne également de nouvelles attentes très fortes. Désormais, utilisateurs et métiers exigent une expérience numérique irréprochable, toujours plus intuitive et personnalisée, et affichent une tolérance zéro dans le cas contraire. Les entreprises ne peuvent donc plus se permettre de proposer autre chose qu’une expérience numérique optimale à chaque instant et pour chacun d’entre nous. Un changement de paradigme auquel il aura fallu que les technologues s’adaptent.

Les services IT ont en conséquence dû travailler sous pression afin d’accélérer le rythme des innovations. Et ce, tout en veillant à ce qu’il n’y ait pas la moindre baisse de disponibilité ou de performance, conscients des effets néfastes, voire critiques, que cela entraînerait.

Alors que les entreprises cherchent dorénavant à avoir une approche plus proactive et stratégique de l’innovation, les technologues, eux, cherchent à faire de l’innovation la colonne vertébrale de leur quotidien tout en continuant à proposer des expériences numériques irréprochables toujours plus intuitives et personnalisées.

Repenser leurs applications dans les 12 prochains mois

La nouvelle édition du rapport Cisco AppDynamics – “Agents of Transformation 2022” relève que, partout dans le monde, les technologues sont conscients de la nécessité de repenser leurs applications dans les 12 prochains mois afin de répondre aux besoins changeants des utilisateurs et des métiers, tout en favorisant les modes de travail hybrides.

Quel que soit le secteur, les entreprises se tournent aujourd’hui en masse vers les technologies cloud-native dans le but d’innover rapidement et à grande échelle. Cette évolution vers des stacks applicatifs de nouvelle génération oblige les technologues à repenser la façon dont ils gèrent et optimisent la disponibilité et les performances des applications et autres services numériques.

Le rapport met en évidence les domaines sur lesquels les technologues se concentrent désormais pour s’assurer que leurs applications s’adaptent à l’évolution des besoins. 77% des technologues indiquent également qu’investir dans la sécurité des applications au cours des 12 prochains mois sera prioritaire et 71% pensent prioriser l’observabilité des applications et des infrastructures cloud-natives. Parmi leurs autres domaines d’attention, la mise en place d’une infrastructure cloud-native résiliente et agile et l’évolution vers une approche « digital-first » pour tous les services.

De toute évidence, il y a une prise de conscience au sein des entreprises de l’importance de l’expérience numérique comme principal facteur de différenciation. La longévité d’une marque repose sur sa capacité à répondre aux exigences des métiers et des utilisateurs pour des applications performantes, car “les applications, c’est le business”.

Assurer les performances des applications business

Bien sûr, les technologues ont toujours eu conscience de la nécessité impériale de fournir des expériences numériques irréprochables. Mais ils reconnaissent que les enjeux ont changé. Pour 84% d’entre eux, assurer les performances des applications business est plus important que jamais.

C’est pourquoi, plus que toute autre chose, les technologues ont besoin d’une visibilité unifiée de l’ensemble de leur stack technologique. Ils doivent aussi être en mesure de corréler les performances technologiques aux impacts métiers en temps réel afin de prioriser les problèmes qui pourraient réellement impacter l’expérience numérique. Une observabilité full-stack est non seulement essentielle pour offrir une expérience numérique transparente, mais également afin de conduire une transformation durable de l’entreprise. C’est par ailleurs un élément constituant de la progression et de l’évolution de leur carrière.

Établir une corrélation entre performance IT et impact métier

L’étude montre que pour 93% des technologues, la capacité de surveiller et d’observer l’ensemble de leur stack technologique et d’établir une corrélation entre performance IT et impact métier est essentielle pour devenir des Agents de Transformation – des technologues d’élite, à la pointe de l’innovation, avec les compétences, la vision et l’ambition nécessaires pour conduire une transformation numérique positive et durable au sein de leur entreprise et au-delà.

Avoir un tel niveau de visibilité sur la disponibilité et les performances de leur stack technologique leur permet de se concentrer davantage sur les résultats, en utilisant les bonnes datas pour optimiser l’expérience numérique. Et d’identifier plus rapidement les tendances et les comportements des utilisateurs afin de les intégrer à leur stratégie. L’observabilité full-stack permet aux technologues de développer les compétences et qualités nécessaires aux Agents de Transformation dans le but de faire face à l’avenir !

Les technologues ne doutent pas que les prochaines années seront difficiles, car l’évolution vers des applications et des infrastructures cloud-native s’accélère et rend les environnements technologiques de plus en plus complexes. Mais, fait encourageant, ils sont prêts à relever le défi. Ils sont prêts à repenser leurs applications, à acquérir de nouvelles compétences et à adopter de nouvelles approches en cours de route.