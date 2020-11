UpSlide, l’éditeur qui facilite l’usage de Microsoft Office pour les professionnels de la finance, opère une réorganisation de son mode de gouvernance afin de favoriser une plus grande autonomie des bureaux internationaux de Londres, New-York, Singapour et plus récemment Berlin. Dans ce cadre, Aurore Jaugin, ex-Directrice générale de la filiale américaine, est nommée CEO France pour chapeauter les activités du siège parisien.

Un groupe décentralisé pour plus d’agilité et d’efficacité

UpSlide, qui fête ses dix ans cette année, continue sa croissance malgré la crise du COVID-19. Après l’ouverture en début d’année des nouvelles antennes asiatique et allemande, l’entreprise opère une réorganisation de sa gouvernance et de ses instances décisionnelles. Organisée en « business unit » indépendante, chaque filiale réunit des expertises visant à offrir le meilleur service possible au marché local. Seule l’équipe de développement du logiciel, basée à Paris, opère à un niveau global. L’objectif : permettre une meilleure efficacité opérationnelle des équipes pour offrir un accompagnement plus personnalisé à ses clients, adapté aux besoins locaux.

En France, Aurore Jaugin, qui a ouvert en 2015 la filiale américaine du groupe, est nommée CEO pour chapeauter l’ensemble des équipes de commerciaux, consultants, designers, marketing et communication : « Je suis très fière d’avoir réintégré le siège parisien pour l’accompagner dans le nouveau palier de sa croissance et atteindre notre objectif de 15 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021. Après dix ans d’existence, nous souhaitons aujourd’hui asseoir notre position de leader dans le secteur des services financiers et renforcer notre positionnement premium – dans cette période de crise, c’est plus important que jamais ! »

Un positionnement premium réaffirmé

Cette stratégie ancre le positionnement premium d’UpSlide et son expertise sur les technologies Microsoft. L’éditeur, partenaire Microsoft Gold depuis 2019, développe ainsi de nouvelles fonctionnalités exclusives sur le marché et pensées pour sa cible. Parmi les innovations lancées cette année, un lien entre PowerPoint et Power BI, la solution de datavisualisation de Microsoft, permettant aux financiers d’allier rapport interactif et besoin de présentation de données statiques.

UpSlide investit également dans les services d’accompagnement au logiciel, pour offrir la meilleure expérience possible à ses clients : conseil en conduite du changement, campagne d’adoption auprès des utilisateurs, service de design graphique ou encore formations clé-en-main.

Chaque bureau dispose ainsi de consultants locaux en charge d’assurer l’adoption du logiciel par les utilisateurs finaux. Au cœur du processus, la compréhension des enjeux clients à travers une expertise du secteur financier et le travail main dans la main entre les équipes commerciale, produit et consultants permis par une organisation en business units locales et agiles.

Une croissance saine et maîtrisée

Malgré la crise, UpSlide affiche des indicateurs de bonne santé financière : l’équipe technique basée à Paris recrute un profil Product Manager pour encadrer le développement des nouvelles fonctionnalités sur Power BI, tandis que les bureaux londonien et new-yorkais consolident leurs équipes de commerciaux et consultants.

Le groupe vient également de dévoiler, fin septembre, une nouvelle identité graphique qui incarne résolument l’expertise tech d’UpSlide pour une marque plus innovante et impactante. L’objectif pour l’éditeur est d’améliorer continuellement l’expérience utilisateur de son produit, mais également d’inspirer ses clients en associant finance et design dans un univers plus dynamique et interactif.

« Nos nouveaux codes graphiques reflètent notre philosophie et notre culture uniques, dans un contexte de croissance internationale dynamique. Ce projet a bien sûr été porté par nos équipes créatives en interne, mais il était également important pour nous d’y inclure nos clients. Etant nos meilleurs ambassadeurs, qui de plus à même de s’assurer d’une évolution en lien avec leur image et leurs attentes d’UpSlide ? Ils ont été présents à chaque étape du projet et ont contribué à son succès ! », partage Antoine Vettes, co-fondateur d’UpSlide.