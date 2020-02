Start-up française en pleine croissance, Deepki accompagne les entreprises dans l’analyse et l’optimisation énergétique des parcs immobiliers. Solution déjà retenue par de nombreuses sociétés émanant de divers secteurs d’activité, elle vient d’être sélectionnée par l’État pour rendre ses bâtiments plus écologiques.

Responsables de l’émission d’une importante quantité de CO2, les bâtiments sont également très énergivores. De fait, l’immobilier de la planète serait responsable de 25 % des émissions de gaz à effet de serre (GES), de 30 % de la consommation d’énergie sur la planète et de 44% des dépenses d’énergie. À l’échelle d’une entreprise, cette dépense greffe considérablement sa performance ! C’est pourquoi elles sont de plus en plus nombreuses à s’appuyer sur la solution d’une start-up française. Groupement des Mousquetaires, Klepierre, Caisse d’Epargne, Kiloutou, SNCF… sans oublier le gouvernement français qui souhaite réduire l’empreinte écologique de son parc immobilier en s’appuyant sur la solution de Deepki pour optimiser une facture énergétique qui s’élève à 1,2 milliard d’euros !

Exploiter toute la data disponible

Conçue par deux spécialistes de l’efficacité énergétique et de la construction – Vincent Bryan, préalablement Directeur Efficacité Energétique d’Engie et Emmanuel Blanchet, ancien cadre de Bouygues Construction – la solution de Deepki se décompose en deux parties : collecte et analyse. Dotée de connecteurs permettant d’extraire les données des logiciels présents dans l’entreprise (comptabilité, tableaux Excel, ERP, EMS, GTB, GMAO, etc.), elle analyse les factures énergétiques à la recherche de gisements d’optimisation : erreurs, incohérences, contrats mal-adaptés, pénalités de dépassement de la puissance souscrite, etc. Parallèlement, elle utilise les données sur les bâtiments pour identifier les incohérences et préconiser des actions à mener pour réduire la facture. D’après la start-up, 80% des économies d’énergie sont détectables dans les données existantes.

En parallèle, Deepki propose des fonctionnalités de data management pour centraliser, nettoyer et fiabiliser les données, ainsi que des services d’accompagnement pour aider les entreprises à mettre en place les actions d’optimisation.

Utilisée par le Groupement des Mousquetaires, la solution a déjà permis au Groupe d’identifier 4 millions d’économies d’énergie : 1 million sur le contrôle des factures, 1 million sur l’optimisation du fonctionnement existant et 2 millions grâce à des actions futures. De son côté, l’acteur de l’immobilier de centres commerciaux européen Klepierre a réduit sa consommation de 14% sur l’ensemble de son parc en moins d’un an.

Une licorne sélectionnée par l’état

Face à de tels retours sur investissement, Deepki connait forcément un développement fulgurant : avec ses 2,4 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018, un taux de croissance annuel de 101% et quelque 800 000 actifs monitorés dans 27 pays, la société a intégré le Cercle des Futures Licornes cette année, catégorie GreenTech. Elle aussi rejoint le palmarès 2020 des 500 champions français de la croissance et remporté le Grand Prix du jury de la troisième édition des Trophées Start-up Construction 2020-2050, un concours distinguant les solutions les plus innovantes et touchant à la fois les aspects d’efficacité énergétique et de réduction de l’empreinte environnementale.

Un succès en entrainant un autre, le gouvernement vient de se doter d’un outil de suivi de ses consommations de gaz, d’électricité, d’eau, de fioul, de chauffage urbain conçu avec le concours de Deepki. Baptisé OSFI (outil de suivi des fluides interministériel), il permet de détecter une anomalie sur facture, d’optimiser son contrat, d’analyser les consommations via des courbes de charges et de prendre les décisions d’investissements les plus judicieuses visant à réduire les consommations énergétiques. Soit autant de domaines d’expertise de Deepki. En cours de déploiement depuis février, OSFI permettra aussi de partager certaines données en open-data.