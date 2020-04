Si les textes d’une chanson doivent être pris et compris dans leur contexte, et en leur accordant toute la licence artistique nécessaire, il n’en reste pas moins que certaines expressions ou certains termes chantés ne devraient peut-être pas tomber dans les oreilles de nos impressionnables bambins.

Ce que les enfants écoutent ou pas est bien évidemment de la responsabilité de leurs parents, mais sauf à ce qu’ils aient tout écouté, ils ne peuvent a priori pas savoir ce que chantent les artistes que leurs enfants se passent en boucle.

C’est donc dans le but de les aider que Deezer travaille sur des algorithmes à base d’Intelligence Artificielle capables d’extraire, analyser et catégoriser les paroles, et donc de produire automatiquement un classement. La méthode de Deezer a ceci d’intéressant qu’elle ne s’appuie pas sur « une boite noire » (comme souvent en IA) mais que les résultats obtenus sont traçables, et donc explicables. Ainsi, la classification d’un morceau peut varier selon le genre de la musique : on ne s’attend pas à trouver les mêmes choses selon que l’on écoute une comptine pour enfant ou un rap underground.

Deezer en est encore au stade des recherches et ces outils d’analyse du chant sont plus destinés aux fournisseurs de musique, qui ont la possibilité de tagger leurs productions, qu’à un service que Deezer proposerait directement à ses abonnés. Il devrait cependant à terme permettre d’enrichir les services proposés par la plateforme mais aussi d’améliorer les mécanismes de recommandation.

Surtout, cette innovation illustre une nouvelle fois les utilisations multiples et variés d’une IA qui s’infiltre peu à peu dans tous les usages quotidiens.

Rappelons que Deezer avait déjà lancé en novembre dernier un autre service basé sur l’IA : Spleeter permet d’isoler les pistes vocales et instrumentales d’un morceaux et peut ainsi diviser un morceau en cinq pistes distinctes (Voix, Batterie, Basse, Piano, autres).

Pour en savoir plus, Deezer a publié un article technique sur son IA et sa conception : Detecting explicit content in songs