Attendue depuis plusieurs années mais mise sur les rails en début d’année, la séparation de VMware et de sa maison mère Dell Technologies est désormais officielle. VMware vole de nouveau de ses propres ailes…

Née en 1998, VMware a toujours plus ou moins agit comme un acteur indépendant même après son acquisition par EMC en 2004 puis son inclusion dans Dell après la mégafusion de Dell et EMC en 2016. Toutefois le pionnier de la virtualisation a toujours eu des liens forts et des partenariats commerciaux et stratégiques majeurs avec ses maisons mères que ce soit lors de la création des VxRail dans l’ère EMC ou plus récemment au travers de différentes offres cloud privé, Edge et hyperconvergées de Dell.

Cherchant désormais à résorber le plus rapidement possible la formidable dette engendrée par le rachat de EMC (pour 67 milliards de dollars), Dell avait annoncé dès Avril 2021 un processus visant à se séparer de 80,5% de sa participation dans VMware.

Ce processus s’est finalisé comme prévu le 1er novembre. « Aujourd’hui est un jour historique pour VMware. Nous sommes de nouveau une société autonome » écrit Raghu Raghuram, CEO de VMware dans un billet de blog officialisant la séparation effective des deux entités.

Lors du récent VMworld 2021, le nouveau CEO de VMware avait réaffirmé que les deux entreprises allaient poursuivre leur fort partenariat sur les produits et infrastructures cloud.

Toutefois, dans le billet de blog, Raghu Raghuram veut ouvrir des perspectives bien plus larges et voient dans cette liberté retrouvée l’opportunité d’aller chercher de nouveaux partenariats d’infrastructure hors du giron Dell. « En tant qu’entreprise autonome, nous avons maintenant la flexibilité de collaborer encore plus étroitement avec toutes les entreprises d’infrastructure – cloud ou sur site – pour créer une meilleure fondation à même de booster les résultats de nos clients. Et cette flexibilité accrue nous permettra aussi de réaliser de futures acquisitions à même de nous aider à rester compétitifs » explique-t-il.

VMware en tant qu’entité indépendante est évaluée à 64 milliards de dollars.