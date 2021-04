Attendue de longue date et maintes fois annoncée par les rumeurs, la séparation des entités Dell et VMware vient d’être officialisée et se concrétisera d’ici la fin 2021.

Petit retour en arrière. En 2015, Dell annonce l’acquisition d’EMC pour la somme pharaonique de 58 milliards de dollars. Dans l’escarcelle, Dell récupère au passage un atout majeur : VMware. Le constructeur disposait en effet ainsi de 81% des parts du pionnier de la virtualisation des infrastructures.

Depuis, le marché ne cesse d’anticiper un split administratif et financier des deux entités qui sont déjà gérées de façon très indépendante et sont dans les faits deux entités différentes, chacune ayant son CEO, son board et des actions vendues séparément. Même si les équipes commerciales ont toujours joué une synergie Dell/VMware depuis le rachat au grand dame de certains concurrents.

Lors d’une conférence, Michael Dell a confirmé hier que son entreprise avait élaboré un plan pour offrir aux actionnaires VMware un dividende spécial dont le montant global s’élève entre 11,5 et 12 milliards de dollars afin de concrétiser un spin-out de VMware et la rendre totalement autonome. L’opération est présentée aux actionnaires comme une bonne affaire à court terme qui devrait au final permettre aux deux entités rendues plus libres de voir leur valeur s’envoler : « Même si nous avons considérablement augmenté les revenus de VMware, le marché ne semble pas apprécier une combinaison matériel/logiciel », justifie Michael Dell.

Ce « Spin Out » doit permettre à chaque entité d’attirer plus de capital séparément et à chaque entité de se montrer plus agressive et compétitive sur ses marchés. « En nous séparant de VMware, nous espérons offrir de nouvelles opportunités de croissance à Dell Technology et à VMware tout en offrant une valeur ajoutée significative aux parties prenantes », explique Michael Dell.

Même après la séparation, les deux entités – déjà très indépendantes – continueront de travailler ensemble. Un contrat sur 5 ans (reconductible chaque année jusqu’à ce que l’une des deux entités le dénonce) va d’ailleurs lier les deux entreprises pour permettre à Dell de continuer de vendre du VMware et à VMware de continuer à s’appuyer sur la structure de financement Dell Financial Services.

Ce « Spin Out » devrait permettre à Dell d’empocher une manne de 9 milliards de dollars. De son côté VMware estime que cette opération lui offre « une plus grande liberté dans l’exécution de sa stratégie, une structure de capital simplifiée et un modèle de gouvernance ainsi qu’une flexibilité stratégique, opérationnelle et financière supplémentaire, tout en maintenant la force du partenariat stratégique des deux sociétés ».