Née à Caen en 2013, Demand Side Instruments développe des solutions et des services dédiés à la gestion et à la préservation des ressources naturelles, afin de répondre aux besoins de la ville intelligente et de l’agriculture raisonnée. « Nous imaginons et concevons des solutions innovantes sur-mesure pour permettre aux écosystèmes urbains ou ruraux de s’adapter aujourd’hui aux changements climatiques et de les atténuer en s’appuyant sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication » explique Frédéric Villain son PDG.

La startup s’est rapidement faite remarquée en sortant lauréate du concours national BPI entreprises innovantes, recevant le Grand Prix « Création – Développement » en 2014. Dans la foulée, elle remporte le Prix du concours Initiative GreenTech Verte, porté par le Ministère de l’Environnement.

Depuis elle connaît une croissance solide. Son chiffre d’affaires 2019 s’élève ainsi à 1,5 million d’euros.

Avec ses solutions de pilotage de l’irrigation ou encore de pilotage de la performance énergétique et environnementale, elle séduit les investisseurs à l’heure où les problématiques écologiques attirent (enfin) toutes les attentions. Elle vient ainsi de boucler en série A une nouvelle levée de fonds à hauteur de 3,6 millions d’euros via Gedia Energies et Services.

Celle-ci servira à accélérer le déploiement des solutions de l’entreprise et permettre ainsi à Demand Side Instruments de poursuivre son ambition de couvrir un maximum de territoires avec ces technologies dédiées à la préservation des ressources naturelles.

Pour en savoir plus : Demand Side Instruments