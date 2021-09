Notre émission « L’invité de la semaine » est de retour ! Pour ce premier numéro de la saison 2021/2022, Guy Hervier accueille Charles Beneteau, responsable Europe du Sud de Dataiku.

Crée en 2013 par des anciens d’Exalead, Dataiku est une start-up forte de 800 collaborateurs spécialisée dans la data-science et l’IA. Elle s’est notamment fait remarquer en entrant en 2020 dans le carré des leaders du Magic Quadrant du Gartner sur les plateformes de data-science et ML. Une belle reconnaissance pour cette licorne qui a récemment levée plus de 400 millions de dollars (pour un total de 700 millions de dollars).

Le responsable Europe du Sud de Dataiku est l’invité de la semaine d’InformatiqueNews. Une belle occasion de faire connaissance avec cette entreprise encore méconnue des responsables informatiques et métiers. Près de 500 entreprises dans le monde font appel à sa plateforme pour systématiser l’usage de la data et de l’IA que ce soit pour prendre de meilleures décisions Business, pour détecter des fraudes, pour optimiser la maintenance en la rendant plus prédictive, pour prévenir l’attrition des clients, etc.