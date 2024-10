Denodo, pionnier de la virtualisation des données, annonce le lancement d’Agora, une nouvelle solution cloud qui vise à transformer la manière dont les entreprises gèrent et accèdent à leurs données.

Fondée en 1999 par le Dr Ángel Viña, Denodo s’est imposée comme un acteur majeur dans le domaine de la virtualisation des données. L’entreprise offre des solutions d’intégration et de gestion des données agiles et performantes, permettant une abstraction des données en temps réel à travers un large éventail de sources.

L’augmentation exponentielle des volumes de données et leur dispersion croissante demeurent un casse-tête pour les DSI et entravent la capacité des métiers à accéder rapidement et efficacement aux informations utiles à une prise de décision éclairée. Dans une récente interview à Pulse, le Dr Viña soulignait l’importance de surmonter ces obstacles : « Nous devons trouver des moyens de mieux intégrer et comprendre la diversité des données au sein des organisations. Comment unifier différents systèmes de données en temps réel ? Comment gérer de manière centralisée les différents flux de données qui animent une organisation ? En fin de compte, comment libérer les données ? »

La vision de Denodo se veut une réponse à ces problématiques : permettre aux utilisateurs d’accéder immédiatement et facilement aux données dont ils ont besoin, sans se soucier de leur emplacement, de leur format ou de leur rapidité de changement. « Nous imaginons un monde où les données sont libres et accessibles, facilitant ainsi l’innovation et l’opérationnalisation des entreprises », a affirmé le Dr Viña.

La virtualisation Denovo à la sauce Cloud

Pour concrétiser cette vision, Denodo réinvente sa virtualisation des données à l’heure du cloud et lance « son service Cloud » : Agora est une solution cloud entièrement managée qui veut offrir aux entreprises une flexibilité accrue et des opérations de données simplifiées. Agora permet aux entreprises d’adopter sa vision de la virtualisation de la donnée en se déchargeant complètement de la gestion de l’infrastructure et des opérations de plateforme, accélérant ainsi l’accès aux données pour les utilisateurs finaux. Dit autrement, Agora permet aux entreprises d’adopter la plateforme de virtualisation des données de Denodo sans s’occuper de la plomberie sous-jacente, voire en confiant intégralement la gestion de la plateforme à Denodo et ses spécialistes. En adoptant Agora, les entreprises n’ont plus à gérer leurs propres instances Denovo dans le cloud et peuvent se passer d’instances Denovo on-premises.

« Les entreprises sont constamment confrontées à l’impossibilité d’accéder rapidement et efficacement aux données dont elles ont besoin », explique Alberto Pan, vice-président exécutif et directeur technique de Denodo. « Avec Agora, nos clients peuvent choisir leur méthode de déploiement préférée tout en confiant à Denodo la gestion des aspects critiques de la plateforme. »

L’architecture d’Agora est divisée en deux plans distincts — un plan de contrôle et un plan d’exécution — offrant une flexibilité de déploiement sans compromettre la propriété des données et des paramètres par les clients. Les entreprises peuvent ainsi contrôler entièrement leur environnement de déploiement ou opter pour une gestion intégralement assurée par Denodo.

Simplification et flexibilité au cœur de la solution

Grâce à des modèles en un clic et un modèle de licence à l’usage, Agora offre une installation simplifiée, permettant de provisionner une grande variété d’options de déploiement, des serveurs d’évaluation aux configurations d’entreprise complexes. La plateforme cherche à offrir une alternative aux grandes plateformes de données des hyperscalers en offrant indépendance de l’hébergeur, fluidité d’accès aux données, simplicité et spontanéité.

Denodo prévoit de proposer Agora sur plusieurs places de marché, notamment AWS, Microsoft Azure et Google Cloud Platform.

Pour terminer, voici une courte présentation vidéo de l’architecture d’Agora :

<

À lire également :