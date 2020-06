S’il est vrai que le volume total de dépenses en matière de cybersécurité offre des informations intéressantes pour les économistes et les investisseurs en capital-risque, celles-ci ont peu d’utilité aux yeux des RSSI et des responsables des systèmes de sécurité. En effet, ces derniers ont besoin de savoir où leurs pairs prévoient d’augmenter ou de diminuer leurs investissements. Les entretiens que SANS a réalisé avec des conseils d’administration ont mis en évidence ce manquede données : les membres des conseils d’administration soulignent un manque de données de référence lorsque les RSSI présentent des statuts de sécurité et des plans stratégiques. Pour répondre à ce besoin, SANS a mené une enquête ciblée sur les dépenses liées à la cybersécurité, en se concentrant sur des domaines spécifiques dans lesquels les RSSI et les responsables de sécurité prévoient de modifier leurs modèles de dépenses.

