Les relations entre les DSI clientes de SAP et l’éditeur européen leader de l’ERP ont parfois été très conflictuelles. Pour faire le point après une année pandémique qui a pas mal bouleversé la donne, Gianmaria Perancin, président de l’USF est notre « Grand Témoin ».

Fraichement réélu président de l’USF (le club des utilisateurs SAP francophones) pour la 4 ème fois, Gianmaria Perancin est le « Grand Témoin » invité par Guy Hervier.

L’occasion de revenir avec lui sur la publication de la 4ème enquête de satisfaction publiée par l’USF. À l’instar du Cigref, elle montre que les relations restent tendues avec SAP malgré les efforts consentis par le plus grand des éditeurs européens durant l’année pandémique. : « La crise n’est qu’une posture conjoncturelle, au regard des pratiques commerciales qui subsistent » note une USF qui entend combattre la pratique du revenu récurrent chez SAP et les autres fournisseurs. Cependant, Gianmaria Perancin note une nette amélioration dans les relations avec SAP et salue « une écoute plus attentive des réels besoins des utilisateurs ».

Il revient également sur les difficultés rencontrées par SAP à imposer S/4 HANA partout et à emmener ses clients vers le cloud. Manque de vision sur la valeur pour les métiers, problématiques de souveraineté des données, problématique de certifications expliquent en partie ces difficultés.

Enfin; Gianmaria Perancin aborde également l’organisation de la convention USF qui se tiendra en octobre à Lille.