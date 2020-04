À l’heure où Amazon se débat devant la cour d’appel de Versailles et où de plus en plus de syndicats montent au créneau pour dénoncer les conditions de travail dans les centres logistiques, le Port d’Anvers a pris les devants en adoptant une technologie innovante de bracelets électroniques. Objectif : endiguer la propagation du Covid-19 au sein de ses équipes.

Baptisés Romware Covid Radius, les bracelets reposent les technologies de Rombit, société spécialisée dans l’IOT pour le secteur industriel, les « smartPorts » ou encore les « smartcities ». Concrètement, ils émettent un signal lorsque deux personnes sont trop proches l’une de l’autre. En cas de contamination, ils autorisent également un suivi permettant à un responsable de savoir avec qui la personne a été en contact.

Le Port d’Anvers précise toutefois que la vie privée de ses employés reste protégée, aucune information sensible n’étant envoyée à l’employeur.

Prévus initialement pour assurer la sécurité des salariés en milieu industriel avec des objets connectés à une plateforme qui analyse en temps réel les données collectées, les bracelets Romware One de Rombit permettent d’identifier, gérer et alerter sur tout type de situation : collisions d’engin, opérations interdites sur des machines par un personnel non-qualifié, accidents de travailleurs isolés, etc.

Adoptée par le Port d’Anvers, la technologie devait à l’origine servir à mettre en évidence les situations potentiellement dangereuses sur un bateau remorqueur : homme à la mer, zones interdites à l’équipage, membre d’équipage qui tombe ou s’évanouit, etc. Face à la crise sanitaire, la société, qui emploie plus de 1600 personnes, a demandé à Rombit d’enrichir sa technologie de fonctionnalités adaptées aux impératifs de distanciation sociale.

« L’innovation et la digitalisation sont des outils précieux en temps de crise, indique Jacques Vandermeiren, PDG du Port d’Anvers. Il est essentiel que la zone portuaire continue à fonctionner et que la sécurité de nos collaborateurs soit assurée. Nous attachons donc beaucoup de crédit à ce type de solution et allons prochainement équiper nos collaborateurs sur site du bracelet Romware Covid Radius ».