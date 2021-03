Sparkup, startup française qui propose une plateforme d’interactivité et d’engagement pour les réunions et événements virtuels, hybrides et présentiels, annonce « Sparkup Now !« , un service complet qui intègre mosaïque vidéo, interactivité, gamification, ultra-faible latence et studio streaming.

Présentée comme l’offre tout-en-un qui incite à dépasser les limites du virtuel, « Sparkup Now! » permet notamment de briefer en privé les speakers dans une salle d’attente, de gérer les entrées et sorties des speakers du stream ou encore de le personnaliser avec ses couleurs, son logo, des fonds d’écrans et des surcouches.

En outre, il est possible de changer l’orientation et la disposition des caméras et des slides ou encore de partager des Gifs, des vidéos préenregistrées et/ou sponsorisées mais également de partager des messages importants ou des « Calls to Actions » avec des bannières.

Enfin, « Sparkup Now! » inclut également un espace qui permet de créer un stream professionnel sans studio de production physique (autrement fit un studio de streaming virtuel).

« Sparkup Now! c’est l’association de l’interactivité et de la visioconférence à grande échelle pour donner la sensation à vos participants d’être présents, ensemble et acteurs de votre événement » explique l’éditeur. « Grâce à la fonctionnalité « On Stage », la mosaïque vidéo de Sparkup, tout le monde est visible. Une façon unique de valoriser votre audience à distance et de renforcer le sentiment d’appartenance. Jusqu’à 100.000 participants peuvent être affichés simultanément. L’idée est de diffuser cette mosaïque sur un écran géant dans un studio… »

Découvrez « SparkUp Now! » en vidéo :