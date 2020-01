Et si plutôt que de fournir de la réalité augmentée ou mixte à travers des casques et des lunettes, nous utilisions simplement les lentilles de contact connectées ? C’est l’exploit que vient de réaliser la startup californienne Mojo Vision. Ils ont glissé un écran microLED miniature à l’intérieur d’une lentille.

La « Mojo Lens » n’est pour l’instant qu’un prototype mais cette lentille incorpore sur sa surface un écran de 0,45 millimètres et d’une résolution de 70000 pixels (14000 ppi) ainsi placé au contact quasi direct de l’œil. L’écran est alimenté par une batterie « en film transparent » placée, elle aussi, sur la surface de la lentille et dont l’autonomie atteindrait la journée. Les lentilles se rechargeraient la nuit sur un socle nettoyant un peu à la manière des Apple AirPods et autres écouteurs sans fil.

Ces lentilles pourraient totalement transformer certains usages métiers qui nécessitent d’avoir recours à la réalité augmentée. Elles pourraient aussi révolutionner notre usage des smartphones, tablettes et autres appareils mobiles en les débarrassant de leur écran. Un défi qui est aussi une nécessité écologique : le dernier rapport « GreenIT.fr » rappelle que pour réduire l’empreinte environnementale du numérique à l’horizon 2025 il est impératif de réduire drastiquement le nombre d’écrans embarqués dans les téléviseurs, les smartphones et autres objets connectés.

En attendant, Mojo Vision voudrait désormais enrichir sa lentille de capteurs de suivi des pupilles et d’un CPU ARM pour étendre les applications possibles de son invention.