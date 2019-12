Alors que Google se gargarise médiatiquement d’avoir atteint la suprématie quantique – une affirmation que leur réfute IBM et une partie de la communauté scientifique – des avancées tangibles sont réalisées ailleurs, loin des spotlights, dans des laboratoires de recherche. L’un d’eux est particulièrement en vue ces dernières semaines, celui du QuTech à l’université technologique néerlandaise de Delft.

QuTech est derrière deux innovations importantes. La première est l’œuvre des équipes des professeurs Tim Taminiau et Conor Bradley qui ont développé un cristal de carbone artificiel à même de stocker l’état stabilisé de 10 Qubits durant 75 secondes, un record de stabilité dans l’univers quantique. Et une percée importante dans l’univers des registres quantiques destinés aux ordinateurs quantiques.

QuTech est également largement partenaire d’une autre innovation présentée par Intel. Horse Ridge est un processeur de contrôle cryogénique spécialement créé pour simplifier la fabrication des ordinateurs quantiques actuels. Ce chip cryogénique, d’une gravure de 22 nm, permet de contrôler l’état de multiples qubits simplifiant notablement l’amoncellement de câblages rendus nécessaires pour gérer les qubits à des températures proches du zéro absolu. Même si les recherches se portent principalement sur les Qubits eux-mêmes, être en mesure de simplifier toute la complexe mécanique cryogénique qui permet de les contrôler est une étape essentielle à la démocratisation de ces machines et leur fabrication à plus grande échelle. Et c’est exactement ce que permet l’Intel Horse Ridge.