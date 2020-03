Avec le développement des concepts DevOps et Agile, la livraison continue est devenue essentielle pour mener à bien la transformation numérique. Elle a en effet révolutionné le fonctionnement des entreprises logicielles et grandement favorisé l’innovation. La livraison rapide de logiciels, la réactivité des applications, la productivité des équipes et la compétitivité sont désormais des facteurs essentiels au succès des projets de développement et de CI/CD.

L’intérêt pour le DevOps n’est désormais plus seulement porté par les développeurs mais aussi par les équipes IT, opérations, infrastructures, et également les différentes parties prenantes mais aussi la direction.

La nécessité de repenser les mesures d’efficacité des projets DevOps

Une récente étude mondiale réalisée par le cabinet 451 Research et titrée « Voice of the Enterprise : DevOps 2019 » révèle que :

« En dehors de la collaboration effective des développeurs et les opérateurs IT, la sécurité reste l’un des principaux enjeux de la mise en œuvre de DevOps (44%), suivi par une administration IT centralisée (38%), le management et la direction (25%), les responsables des lignes de métier (23%), etc. »

Mais alors comment mesurer le succès des processus CI/CD et de DevOps ? Elle doit en effet impérativement être évaluée pour vérifier l’efficacité des projets DevOps internes et la qualité des versions de logiciels destinées aux clients.

Toujours selon cette étude, « 42 % des entreprises sondées ont recours à des indicateurs de qualité (taux de défauts, vulnérabilités) pour mesurer ou prouver la valeur commerciale des projets DevOps. D’autre part, 41 % utilisent plutôt des mesures commerciales (satisfaction des clients, expérience utilisateur, trafic, etc.)« .

Toutefois, l’évaluation de la réussite des projets DevOps ne doit pas se limiter aux indicateurs IT traditionnels. Il faut également tenir compte du lien entre les résultats techniques et commerciaux. Adopter une approche moderne de la livraison de logiciels permet non seulement d’amplifier la création de valeur tout au long du processus de publication, mais aussi de soutenir la mise à l’échelle de DevOps.

La gestion de livraison de logiciels comme facteur de réussite pour les projets DevOps et CI/CD

Ce qui n’est pas mesurable ne peut être amélioré.

Même les entreprises les plus expérimentées en matière de DevOps luttent pour limiter les tensions entre les équipes, les outils, les personnes et les processus.

En effet, les développeurs sont souvent préoccupés par les questions suivantes :

Suis-je en train de développer la bonne fonctionnalité pour mon client ?

Quelle est sa place dans le logiciel ?

Pourquoi la développer ? Qui en est la cible ?

Ces questionnements sont dus à la fragmentation des informations et à l’utilisation d’outils aussi isolés que multiples, alors qu’une solution intégrée permettrait de connecter l’ensemble des parties prenantes au projet.

Les équipes d’ingénieurs doivent tenir compte des objectifs commerciaux et des exigences des clients de la même manière que les équipes chargées des produits et du marketing.

Afin que le processus de livraison logicielle puisse fonctionner et circuler de manière transparente dans toute l’entreprise, équipes produit, développement, qualité et opérations, il doit s’articuler autour des quatre piliers suivants :

Des données et des informations communes sur les processus de livraison de logiciels, partagées de manière consolidée, Des insights universels issus des données partagées, La mise en place d’un processus unifié et connecté pour l’orchestration de la livraison des logiciels, En plus des trois piliers précédents, le quatrième permet à toutes les fonctions de collaborer et de se concentrer sur la création de valeur,

Ces quatre piliers constituent les bases de la gestion de livraison de logiciels et aident à la transformer en un processus commercial essentiel.

En éliminant les silos séparant l’ensemble des équipes qui contribuent d’une manière ou d’une autre au développement logiciel et en favorisant un environnement plus agile et collaboratif, DevOps réalise la promesse d’une livraison plus rapide et plus fréquente de logiciels de meilleure qualité.

La complexité inhérente au développement d’un logiciel riche en fonctionnalités réclame efficacité et cohérence. La collaboration, la communication, le partage d’informations et la transparence contribuent tout autant à la qualité d’un logiciel que l’automatisation des nombreuses tâches de création, de test et de déploiement de logiciels…

Par Michael Baldani, Senior Product Marketing Manager chez CloudBees,