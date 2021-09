Devoteam, partenaire Microsoft Gold avec 16 compétences reconnues, vient de mettre la main sur Cloudeon, une entreprise d’origine danoise, 100% cloud native, certifiée Azure Expert MSP mais également partenaire de Google et AWS.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de Devoteam qui vise, à l’horizon 2024, à générer plus de 50% de son chiffre d’affaire sur les partenaires clefs les plus innovants.

Avec près d’une centaine d’experts, Cloudeon est spécialisée dans les méthodologies, les processus et la gestion de projet agile du cloud, assurant un résultat rapide et de la valeur pour ses clients. La société propose des services managés 24/7 très performants et des services automatisés afin d’offrir des solutions sur mesure pour migrer et entretenir les données et les applications dans le Cloud

Sébastien Chevrel, DG du groupe Devoteam, précise : « Face à l’adoption de plateformes de Cloud Computing, nos clients ont besoin d’accompagnement tout au long de leur parcours, depuis la stratégie jusqu’aux services managés ».