Le développement informatique sans avoir à coder, aussi connu sous le nom de « Low code/No code » a le vent en poupe, et Devoteam qui vient de signer un partenariat européen (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Pays-Bas, Italie, Luxembourg, Moyen-Orient, Norvège, Pologne, Royaume-Uni, République tchèque, Serbie, Suède et Suisse) avec l’américain Outsystems ne s’y est pas trompé.

L’objectif est bien entendu de fournir aux clients ou aux métiers des logiciels plus rapidement et en réduisant les coûts. Si l’on en croit l’affirmation du COO de Devoteam, les projets pourraient sortir 2 fois plus rapidement et pour 50% du coût.

Outsystems, qui est pris très au sérieux par les analystes du Gartner, vante effectivement la rapidité « imbattable » de son outil de développement visuel et les facilités de déploiement d’un seul clic. Parmi les autres avantages mis en avant par l’éditeur, la réutilisation des composants logiciel et la faculté laissée d’insérer du code maison pour répondre aux besoins spécifiques.

Outsystems met également en avant la sécurité intégrée, l’évolutivité en termes de nombre d’utilisateurs ou de données et le faible risque financier induit par l’accès à sa plateforme.

Parmi les entreprises utilisatrices de la solution Outsystems citées sur le site de l’éditeur : Axa, Vodaphone, HP, ING, Volkswagen, Honda …

Sebastien Chevrel, COO du Groupe Devoteam, explique ainsi qu’« avec ce partenariat, nous apportons la puissance du Low-Code et des plateformes multi-expérience à tous nos clients, dans tous nos pays, afin d’augmenter la valeur business avec une rapidité de livraison d’applications démultipliée. Pour cela, nous nous appuyons sur les fondements solides créés depuis 10 ans par OutSystems et le savoir-faire développé par nos équipes portugaises d’Outfit by Devoteam. Avoir la capacité de développer des applications deux fois plus rapidement, avec des coûts de développement jusqu’à 50 % inférieurs à un projet classique, est un avantage compétitif fort, qui plus est dans le contexte actuel lié à la crise du Covid-19. »