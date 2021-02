Docaposte, la filiale numérique du groupe La Poste, poursuit sa quête de certifications et s’affirme chaque jour un peu plus comme un acteur à la fois fiable et français pour protéger documents et identités.

Après avoir obtenu en 2020 la certification HDS (Hébergeur de santé) mais aussi la double certification NF461 (pour l’archivage électronique) et NF544 (pour la numérisation fidèle) ainsi que la qualification eIDAS en matière de signature électronique, Docaposte accroche une nouvelle médaille à son tableau : le label « France Cybersecurity » pour sa solution de preuve d’identité et de connexion universelle « L’Identité Numérique La Poste ».

Seule identité électronique française attestée conforme au niveau de garantie substantiel par l’ANSSI, l’Identité Numérique La Poste est la clé qui simplifie les démarches en ligne et sécurise l’accès à plus de 800 services (Impôts, Assurance Maladie, Assurance retraite, etc.) via La Poste et FranceConnect.

Rappelons que le label « France Cybersécurité » est gouverné par trois collèges formés des représentants des industriels du secteur, des utilisateurs du secteur (CESIN, CLUSIF, CIGREF, GITSIS), et les pouvoirs publics (ANSSI, DGA, DGE, Business France). Il garantit que les produits et services labellisés sont conçus, développés et opérés en France et qu’ils possèdent des fonctionnalités claires et bien définies, avec un niveau de qualité et de sécurité vérifié.

Rappelons que depuis la fusion-acquisition d’Arkhineo, Docaposte est le leader du marché des tiers-archiveurs de confiance avec plus de 10 milliards d’archives hébergées mais aussi le premier hébergeur de santé en France avec 45 millions de dossiers de santé.