Docuware, spécialiste de la gestion des documents et des workflows dans le cloud, annonce qu’il bénéficie désormais de la certification NF203 qui lui permet d’attester que son logiciel maison est conçu en respectant des exigences qualité basées sur la norme internationale ISO 25051, relatives aux méthodes de tests et à la validation du produit.

Le coffre-fort électronique dont bénéficie DocuWare garantit l’intégrité et la valeur probante des documents numériques et notamment des factures, tout en assurant leur confidentialité grâce au chiffrement. Le coffre-fort électronique garantit la sécurité, la pérennité, l’intégrité et la traçabilité des documents qui sont donc électroniquement scellés et archivés.

Olivier Rajzman, Directeur Commercial de DocuWare, constateque « face à la montée en puissance de la digitalisation des entreprises, le coffre-fort numérique couplé à la solution de GED, est une demande récurrente à laquelle les éditeurs ne pourront plus échapper sous peine de perdre en attractivité. Nous sommes particulièrement fiers de cette nouvelle certification, qui va très vite devenir incontournable pour l’ensemble des acteurs du marché. ».