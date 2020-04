L’éditeur de solutions GED et Workflow est parti d’un constat simple : les PME ont grosso modo toutes les mêmes attentes dans le domaine de la gestion administrative. Et, globalement, les processus qu’elles suivent partent des mêmes documents pour arriver aux mêmes résultats.

Dans ce contexte, une suite clef en main qui permet aux service Ressources Humaines, Achats et Comptabilité, et Gestion de la Relation Client de passer au tout numérique sur le Cloud, et qu’elle que soit l’entreprise, est une offre appelée au succès.

Surtout que DocuWare promet, avec ses nouvelles « Solutions Cloud clés en main« , une prise en main ultra rapide en 3 jours seulement grâce à des modules préconfigurés et taillés sur mesure pour ce type de société. Les modules peuvent être installés et mis en œuvre ensemble ou séparément,

L’éditeur ne s’est pas trompé de marché : seulement 11% des PME françaises de moins de 50 salariés sont équipées d’outils numériques de productivité. Le marché est énorme : il reste un peu plus de 2 millions et demi de clients potentiels à équiper.

Pour en savoir plus : Solutions Cloud DocuWare clés en main