Dropbox, spécialiste du partage de fichiers personnels ou professionnels, va débourser à la fin du trimestre environ 165 millions de dollars pour acquérir DocSend, autre spécialiste du partage dont l’offre intègre également des fonctionnalités de suivi en temps réel.

DropBox est un acteur bien connu du stockage et partage de documents dans le cloud. C’est sans doute l’un des acteurs qui a le plus contribué à populariser l’idée d’un « disque cloud » auprès du grand public comme des entreprises. Depuis le marché est devenu ultra-compétitif avec d’un côté une multitude d’acteurs un peu partout dans le monde dont des géants comme Microsoft, Google et Apple et d’un autre côté le défi imposé des politiques européennes qui prêchent un stockage européen par des entreprises européennes.

L’éditeur a une actualité assez chargée. Pour la petite histoire, l’éditeur qui louait son siège social à San Francisco a décidé, comme bien des entreprises, de déménager et privilégier le télétravail. Et ses anciens locaux, qui appartenaient à Kilroy Realty, viennent d’être vendus pour la rondelette somme de 1,08 milliard de dollars !

Mais l’actualité principale demeure que l’éditeur soigne sa croissance externe tout en enrichissant son portefeuille de solutions. DropBox vient de confirmer son intention d’acquérir DocSend pour 165 millions de dollars.

Concurrent direct du très populaire WeTransfer, DocSend propose un service permettant aux utilisateurs clients de partager et suivre des documents transmis par un lien sécurisé plutôt que sous forme de pièce attachée.

C’est la deuxième acquisition d’importance réalisée par DropBox après celle de HelloSign en 2019. Cela permet à l’éditeur de compléter sa présence dans les différents workflows de partage d’information.

L’éditeur envisage de grandes complémentarités entre ses récentes acquisitions. Par exemple, les équipes du service client et les créatifs d’une entreprise qui utilise déjà Dropbox pour organiser et collaborer à des présentations et des projets, vont pouvoir utiliser DocSend pour soumettre des propositions et suivre l’engagement ainsi que HelloSign pour gérer les contrats et les factures.

D’une manière générale, l’association de Dropbox, HelloSign et DocSend va aider les utilisateurs de tous secteurs à gérer leurs flux de documents de bout en bout, de la conclusion des contrats à l’intégration des équipes, ce qui leur apportera un meilleur contrôle sur l’activité.

Drew Houston, DG et confondateur, imagine l’avenir : « DocSend complète parfaitement notre feuille de route de produits et nous sommes ravis de les accueillir au sein de notre équipe. En réunissant Dropbox, HelloSign et DocSend, nous serons en mesure de proposer une suite complète de produits sécurisés en libre-service pour les aider à gérer les flux de documents critiques du début à la fin ».