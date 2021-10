Dropbox, spécialiste de l’hébergement et du partage de fichiers, annonce 3 nouveaux produits pour faciliter la collaboration et l’essor de la « Creator Economy ».

Les « créateurs » sont devenus une nouvelle cible des acteurs de l’informatique. Les constructeurs de PC leur proposent des matériels spécialement conçus pour leur besoin comme la gamme ProArt chez Asus, les ConceptD chez Acer ou encore le nouveau Surface Laptop Studio chez Microsoft. Les éditeurs emboitent le pas avec de nouveaux services clouds spécialement adaptés à leurs besoins. Comme d’autres, Dropbox constate que les confinements et l’hybrid work ont donné un coup d’accélérateur à certaines tendances et engendré l’essor d’une économie animée par les créatifs et les indépendants. Une audience qui a besoin de laisser s’exprimer son inspiration au moment où celle-ci surgit et où qu’ils se trouvent. Ainsi, les trois nouveaux services annoncés cette semaine s’inspirent directement de leurs besoins.

Dropbox Capture est un nouvel outil de communication visuelle tout-en-un qui aide les membres d’une équipe à partager leurs travaux et leurs idées, de façon asynchrone. L’une des idées phares de cette solution est de remplacer les emails par de petits messages vidéo (un concept qui rappelle celui des Clips de Slack lancés cette semaine par Salesforce).

Dropbox Replay facilite la collecte, la gestion et le traitement du feedback des vidéos partagées. La solution permet de rapidement partager via Dropbox une vidéo avec votre équipe et de permettre à chacun de rapidement y ajouter des notes et commentaires par dessus les images et synchronisées avec elles.

Dropbox Shop permet à la fois de stocker et mettre à la vente vos créations numériques en y associant des fiches de présentation .

Le premier produit est disponible en version bêta sur les forfaits personnels et professionnels. Les 2 derniers le seront prochainement et la préinscription est disponible sur le site de l’éditeur.