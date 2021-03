Dust, premier opérateur mobile européen de cyberdéfense, lance à l’attention des professionnels ayant besoin de communications mobiles sécurisées son forfait Wide qui intègre nativement la résilience et la protection des échanges face aux actes malveillants.

Dust Mobile est une startup française créée par des anciens du monde de la sécurité militaire et de la cyberdéfense. Elle part d’un constat : la communication mobile n’est pas assez sécurisée par défaut. Un opérateur comptant plus de 40 millions d’abonnés enregistre en moyenne 4000 attaques réussies par jour. 75% des terminaux sont vulnérables à une demande non autorisée de localisation. 9 SMS sur 10 peuvent être interceptés. Les DDoS sont trop faciles à mettre en œuvre sur les mobiles.

Pour Dust, la solution n’est pas dans des devices ultra-sécurisés totalement inconfortables à l’usage. La solution est dans le réseau! Dust Wide assure une meilleure confidentialité des communications voix et données sans contrainte et en toute transparence pour l’utilisateur facilitant ainsi également la gestion des risques cyber liés au facteur humain. Compatible avec tout équipement connecté (clé 4G, smartphones, PC avec modems LTE, IoT, etc.), Dust WIDE a été conçu spécifiquement pour répondre aux besoins de protection de la vie privée et professionnelle des personnes exposées qui souhaitent s’appuyer sur les services d’un opérateur de confiance.

L’offre a du sens dans un monde de plus en plus mobile où les utilisateurs sont amenés à travailler de chez eux et de n’importe où. Dust Mobile apporte un nouvel axe de défense du SI et de protection des utilisateurs en durcissant les communications mobiles.

Parmi les fonctionnalités immédiatement disponibles, et ne nécessitant donc aucune installation de logiciel complémentaire, on retrouve des protections ‘robustes’ contre les attaques intrinsèques des réseaux mobiles et des cartes SIM mais également contre les tentatives d’intrusions. La détection des applications malveillantes, virus et autres ransomwares est évidemment intégrée. Les contournements de gouvernance sont également pris en compte.

La couverture annoncée concerne les échanges en 2G/3G/4G LTE, et s’étend progressivement à la 5G, dans 204 pays et territoires. Dust Mobile s’appuie ainsi sur 627 réseaux cellulaires partenaires à travers le monde.

L’opérateur propose comme il se doit une solution de supervision de flotte, en temps réel, notamment pour gérer les SIM à distance, pour superviser les profils et les usages, monitorer les détections d’attaque et mettre en place des contre-mesures à distance.

Les forfaits sont disponibles, pour les professionnels, à partir de 59 €/HT par mois, plus le coût initial de la carte SIM sécurisée (89€).