Dynatrace étend son offre d’observabilité avancée ininterrompue aux entreprises dont les exigences en matière de sécurité et de conformité des données sont très élevées, et qui déploient Dynatrace Managed sur plusieurs datacenters distribués. Cette solution était jusqu’à présent seulement accessible via une offre SaaS et sur un centre de données unique. Désormais, elle étend l’architecture SaaS aux clouds hybrides et permet une supervision centralisée de plusieurs datacenters.

Dynatrace Premium High Availability offre une récupération immédiate en cas de panne, tout en garantissant une disponibilité élevée grâce à une configuration de clusters de type actif-actif entièrement automatisée. Cette architecture permet de répartir la charge et, en cas d’incident, de basculer instantanément sur le cluster opérationnel. Cette option de déploiement rend ainsi superflu le maintien de clusters passifs de secours, ainsi que l’infrastructure nécessaire pour stocker et transférer les données de back-up.

Accessible dès juillet pour les « early adopters », l’offre sera largement disponible pour tous dans 2 mois. Les entreprises désireuses de tester pendant 15 jours la solution Dynatrace peuvent s’inscrire sur le site web de l’éditeur.

Steve Tack, Senior VP Product Management, conclut en rappelant que « grâce à cette nouvelle option Premium High Availability de Dynatrace Managed, les organisations ayant des environnements multicloud hybrides, distribués à l’échelle mondiale, peuvent désormais bénéficier d’une observabilité avancée et continue ».

Par ailleurs, Dynatrace a annoncé cette semaine que l’automatisation et le moteur d’intelligence artificielle de sa plateforme lui avait permis de se distinguer dans 6 catégories du classement G2 (classement de satisfaction établi par les utilisateurs de la marketplace). Dynatrace termine n°1 dans les catégories : AIOps Platforms, Cloud Infrastructure Monitoring, Container Monitoring, Digital Experience Monitoring, Session Replay et Application Performance Monitoring