Dynatrace, expert dans la réduction de la complexité des écosystèmes cloud et dans l’accélération de la transformation digitale, apporte des améliorations à son module Application Security. Lancé fin 2020, cette solution vise à protéger le déploiement d’applications cloud native au sein d’une chaîne DevOps.

La nouvelle version étend la détection automatique des vulnérabilités logicielles aux environnements Kubernetes, des workloads jusqu’à la plateforme elle-même et porte l’évaluation des risques pilotée par IA aux applications Node.js.

Le module Application Security fournit des fonctionnalités d’autoprotection en temps réel et en continu (Runtime Application Self-Protection – RASP) pour les applications cloud natives en production et en préproduction. En élargissant la détection des vulnérabilités aux architectures cloud natives, Dynatrace fournit aux équipes DevSecOps des données plus précises et en temps réel, sur la source, la nature et la gravité des vulnérabilités logicielles dans leurs applications. Cela leur permet de prendre des décisions mieux informées en temps réel, de réduire les risques plus rapidement et plus efficacement, et d’accélérer leur transformation digitale plus sereinement.

Steve Tack, SVP Product Management, rappelle : « Les processus DevSecOps modernes et les architectures cloud natives en perpétuelle évolution, ont radicalement remis en question les approches traditionnelles en matière de sécurité des applications, tout en faisant porter plus de responsabilités aux développeurs. En étendant notre couverture à la plateforme Kubernetes et à Node.js, nous offrons une détection intelligente des vulnérabilités à un éventail plus large d’environnements cloud modernes ».