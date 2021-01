Les 4 entreprises viennent d’annoncer qu’elles vont rassembler leurs ressources « e-Santé » au sein d’une société commune dont l’ambition est d’accélérer le développement de solutions concrètes en matière de santé, et leur mise à disposition au bénéfice des patients.

L’investissement initial sera de 24 millions d’euros, et le projet comprendra -au coeur de Paris- un laboratoire créatif, un Fab Lab, un Data Lab et un Living Lab dans lequel les patients et les professionnels de santé pourront développer, tester, ajuster et évaluer des solutions ainsi qu’un laboratoire éthique et économique. Le tout s’appuyant sur une plateforme numérique.

Les 3 piliers du projet sont la mise en commun des technologies et des expertises, la pluridisciplinarité et la participations de startups et du monde universitaire mais aussi la volonté de construire des solutions concrètes.

Cette initiative sera complémentaire au projet PariSanté Campus, annoncé par le Président de la République et qui ambitionne de structurer et fédérer une filière en santé numérique de rayonnement mondial, ouverte aux partenariats nationaux et internationaux.

Aiman Ezzat, DG de Capgemini, se félicite : « En tant que leader mondial dans le digital, une de nos responsabilités majeures pour les générations futures est de mettre la technologie au service de la santé. C’est aujourd’hui une priorité pour Capgemini qui est fier de participer à ce formidable projet ».